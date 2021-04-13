مصر تحذر من خطورة ملء سد النهضة دون اتفاق وأثر ذلك على أمن واستقرار المنطقة

في اتصال هاتفي مع مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة،

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًّا، اليوم 13 أبريل الحالي، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض الوزير سامح شكري آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛

كما تم تأكيد خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلًا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وقد قام كذلك وزير الخارجية بتوجيه خطابات إلى كلٍّ من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخِر التطورات.