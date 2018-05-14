مصر تحذر من تبعات التصعيد في الاراضي المحتلة

المال - خاص أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أوقع حتى الآن ٣٧ شهيدا وما يزيد عن ١٦٠٠ مصابا. وأكد…

المال – خاص

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أوقع حتى الآن ٣٧ شهيدا وما يزيد عن ١٦٠٠ مصابا.

وأكد البيان على رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.