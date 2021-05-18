اتصالات وتكنولوجيا

مصر تحتل المركز 93 عالميا فى سرعة «الإنترنت الأرضي» خلال أبريل

سنغافورة الأسرع بـ 245.50 ميجابت..وكوريا الجنوبية وصيفا
محمود جمال 11:52 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 11:52 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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تقدمت مصر مركزا فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضي خلال أبريل الماضي على مؤشر speedtest ، لتحتل بذلك المركز 93 عالميا  بين 176 دولة مسجلة 39.66 ميجابت.

يشار إلي أن متوسط سرعة التحميل العالمي ( الدونلود ) خلال الشهر المذكور وصل إلي 102.12 ميجابت مقابل 54 ميجا لسرعة رفع الملفات ( الآبلود ) .

وجاءت سنغافورة فى المركز الأول بـ 245.50 ميجابت ، تلتها كوريا الجنوبية والتى قفزت 10 مراكز دفعة واحدة على المؤشر لتسجل متوسط سرعة للخدمة يصل إلي 241.58 ميجا ، بينما حلت هونج كونج فى المركز الثالث بـ 240.83 ميجا.

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وحصدت ماناكو المركز الرابع بـ 220.35 ميجا، ثم رومانيا خامسا بـ 214.33 ميجابت ، أعقبتها الدنمارك فى المركز السادس بـ 210.71 ميجابت .

واحتلت تايلاند المركز السابع بـ 206.81 ميجا ، تلتها المجر فى المركز الثامن بـ 193.80 ميجا ، ثم لينتشتاين فى المركز التاسع بـ 193.79 ميجا ، وفى المركز العاشر حلت فرنسا بـ 192.25 ميجابت .

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز 26 عالميا والأول عربيا بـ 151.09 ميجابت ، ثم إسرائيل فى المركز 28 بـ 147.36 ميجابت ، والكويت فى المركز 32 بـ 130.66 ميجابت ، وقطر فى المركز 44 بـ 105.20 ميجابت ، والسعودية فى المركز 50 بـ 90.24 ميجابت

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وحصدت الأردن المركز 60 بـ 67.35 ميجابت ، والبحرين فى المركز 63 بـ 58.53 ميجابت ، ثم عمان فى المركز 64 بـ 57.53 ميجابت ، وتركيا فى المركز 101 بـ 34.95 ميجابت ، والعراق في المركز 107 بـ 29.88 ميجابت ، وإيران فى المركز 136 بـ 19.17 ميجابت ، وسوريا فى المركز 167 بـ 9.70 ميجابت ، واليمن فى المركز 175 بـ 5.12 ميجابت.

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وتذيلت القائمة دولة تركمستان والتى جاءت فى المركز الأخير 176 مسجلة 3.90 ميجابت .  

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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