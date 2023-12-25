مصر تحتل المركز 45 عالمياً فى استخدام الإنترنت

احتلت مصر المركز 45 عالميا فى قائمة الدول الأكثر استخداما للإنترنت خلال أكتوبر الماضى فى تقرير مؤسسة الأبحاث “ we are social “ بنسبة 72.2 % من إجمالى عدد السكان.

يذكر أن المتوسط العالمى لمعدل استخدام الإنترنت بلغ نحو %65.7 من إجمالى عدد السكان.

وتشاركت دول «النرويج» و«السعودية» و«الإمارات» المركز الأول فى الترتيب بنسبة 99 % لكل منها ، وجاءت «سويسرا» فى المرتبة الثانية بنسبة %98.4، أعقبتها «الدنمارك» فى المركز الثالث بنحو %98.1.

وحلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الرابعة بنسبة %97.8 من إجمالى عدد السكان، تلتها «كوريا الجنوبية» فى المركز الخامس بنحو %97.6.

وحصدت «ماليزيا» المركز السادس بنسبة %97.4، أعقبتها «السويد» سابعًا بنحو %97.2، ثم «سنغافورة» بـ%96.9.

وتمركزت «أستراليا» فى المرتبة التاسعة بنسبة %96.2، تلتها «نيوزلندا» عاشرًا بنحو %95.9، أعقبتها «هونج كونج» بـ%95.6.

على صعيد آخر ، أظهر التقرير تصدر «الهند» قائمة الدول غير المتصلة بالإنترنت فى الشهر ذاته بنحو 672 مليونا و924 ألف نسمة، أعقبتها «الصين» ثانيًا بإجمالى 347 مليونا و52 ألف مواطن.

وجاءت «باكستان» فى المرتبة الثالثة بنحو 131 مليون و159 ألف مواطن، تلتها «إثيوبيا» بإجمالى 106 ملايين و60 ألف نسمة، ثم «بنجلاديش» بـ105 ملايين و913 ألف.

وحلت «نيجريا» فى المرتبة السادسة بنحو 100 مليون و488 ألف مواطن، أعقبتها «أندونيسا» سابعًا بإجمالى 93 مليونا و209 آلاف، تلتها «الكونغو» بواقع 79 مليونا و479 ألف.

وظهرت «تنزانيا» فى المرتبة التاسعة بنحو 46 مليونا و440 ألف مواطن، أعقبتها «أوغندا» بالمركز العاشر بإجمالى 35.9 ألف.