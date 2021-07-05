مصر تحتل المركز 23 عالميا فى مؤشر الأمن السيبرانى

كشف مؤشر «الأمن السيبرانى GCI» الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات «ITU» عن إحتلال مصر خلال العام الماضى المركز 23 عالميا بين 182 دولة بـ 95.45 درجة ، بينما تصدرت أمريكا المؤشر بـ 100 درجة، تلتها بريطانيا فى المركز الثانى بـ 99.54 درجة، ثم السعودية فى المركز الثانى مكرر بـ 99.54 درجة.

يشار إلى أن الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة يصدر المؤشر العالمى للأمن السيبرانى بشكل دورى كل عامين، ويعتمد المؤشر فى ترتيب الدول من 100 درجة على 5 معايير منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسى وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة.

ويقصد بالأمن السيبرانى cyber security حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية التى تستهدف الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.

وبحسب التقرير الصادر منذ أيام وحصلت «المال» على نسخة منه، جاءت استونيا فى المركز الثالث بـ 99.48 درجة، ثم كوريا رابعا ب 98.52 درجة، أعقبتها كلا من سنغافورة وأسبانيا فى المركزين الرابع مكرر بنفس إجمالى عدد الدرجات

وحصدت روسيا المركز الخامس بـ 98.06 درجة، ثم الإمارات فى المركز الخامس مكرر بـ 98.06 درجة، أعقبتها ماليزيا فى المركز الخامس مكرر أيضا بـ 98.06 درجة.

وحلت ليتوانيا فى المركز السادس بـ 97.93 درجة، ثم اليابان فى المركز السابع بـ 97.82 درجة، تلتها كندا فى المركز الثامن بـ 97.67 درجة، أعقبتها فرنسا فى المركز التاسع بـ 97.6 درجة، وحلت الهند فى المركز العاشر 97.5 درجة.

واقتنصت تركيا المركز 11 بـ 97.49 درجة، ثم استراليا فى المركز 12 بـ 97.47 درجة، أعقبتها لوكسمبورج فى المركز 13 بـ 97.41 درجة، وألمانيا فى المركز 13 مكرر بـ 97.41 درجة، فيما جاءت البرتغال فى المركز 14 بـ 97.32 درجة، تلتها لاتفيا فى المركز 15 بـ 97.28 درجة، وهولندا فى المركز 16 بـ 97.05 درجة.

وفى المركز 17 جاءت النرويج بـ 96.89 درجة، تلتها موريشيوس فى المركز 17 مكرر بـ 96.89 درجة، ثم البرازيل فى المركز 18 بـ 96.6 درجة، تلتها بلجيكا فى المركز 19 بـ 96.25 درجة، وفى المركز 20 جاءت إيطاليا بـ 96.13 درجة، تلتها عمان فى المركز 21 بـ 96.04 درجة، ثم فنلندا فى المركز 22 بـ 95.78 درجة، أعقبتها أندونيسيا فى المركز 24 بـ 94.88 درجة.

وجاءت فيتنام فى المركز 25 بـ 94.59 درجة، ثم السويد فى المركز 26 بـ 94.55 درجة، تلتها قطر فى المركز 27بـ 94.5 درجة، وفى المركز 28 جاءت اليونان بـ 93.98 درجة، ثم النمسا فى المركز 29 بـ 93.89 درجة، تلتها بولندا فى المركز 30 بـ 93.86 درجة.

وحصدت كازاخستان المركز 31 بـ 93.15 درجة، ثم الدنمارك فى المركز 32 بـ 92.6 درجة، أعقبتها الصين فى المركز 33 بـ 92.53 درجة، وكرواتيا فى المركز 33مكرر بـ 92.53 درجة، وسلوفاكيا فى المركز 34 بـ 92.36 درجة، ثم المجر فى المركز 35 بـ 91.28 درجة، أعقبتها إسرائيل فى المركز 36 بـ 90.93 درجة.

وحلت تنزانيا فى المركز 37 بـ 90.58 درجة، ثم مقدونيا الشمالية فى المركز 38 بـ 89.92 درجة، أعقبتها صريبا فى المركز 39 بـ 89.8 درجة، وأذربيجان فى المركز 40 بـ 89.31 درجة.

وجاءت قبرص فى المركز 41 بـ 88.82 درجة، تلتها سويسرا فى المركز 42 بـ86.97 درجة، ثم غانا فى المركز 43بـ 86.69 درجة، أعقبتها تايلاندا فى المركز 44 بـ86.5 درجة، ثم تونس فى المركز 45 بـ86.23 درجة، تلتها إيرلندا فى المركز 46 بـ 85.86 درجة.

وحصدت نيجيريا المركز 47 بـ 84.76 درجة، ثم نيوزيلندا فى المركز 48 بـ 84.04 درجة، أعقبتها مالطا فى المركز 49 بـ 83.65 درجة، ثم المغرب فى المركز 50 بـ 81.68 درجة.

حجازى: المملكة نجحت فى سعودة المعايير العالمية.. وأنشأت مكتباً لحماية البيانات

وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة القوانين بوزارة الاتصالات سابقا واستشارى تشريعات التحول الرقمى، إن ترتيب السعودية على المؤشر شهد تحسناً كبيراً خلال 2020 بسبب تحقيقها طفرات ملموسة فى استثمارات حماية أمن المعلومات، موضحا أنه بتطبيق معايير ترتيب الدول عبر المؤشر على النموذج السعودى سنجد قيامها بسن قوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وسياسات لتصنيف أنواع البيانات وتنظيم حرية تداول المعلومات وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأكد حجازى أن المملكة قطعت شوطا فى إطلاق مبادرات وطنية لتدريب الكوادر البشرية على مخاطر الأمن السيبرانى، علاوة على سعودة المعايير العالمية فى مجال أمن المعلومات طبقا للظروف المحيطةحتى تكون معيارًا وطنيًا يتم الأخذ به فى المؤسسات المختلفة، لافتا إلى أنه على صعيد الإطار المؤسسى قامت السعودية أيضا بإنشاء مركز للأمن السيبرانى ومكتب لحماية البيانات.

حنفى: التحول الرقمى سيساعد فى تحسن ترتيبنا خلال عامين

أحمد حنفى، رئيس شركة «ديجتيال بلانتس» للحلول التقنية

وتوقع أحمد حنفى، رئيس شركة «ديجتيال بلانتس» للحلول التقنية، تغير ترتيب مصر على المؤشر خلال عامين مع التوسع فى تطبيق التحول الرقمى وضخ الشركات مزيد من الاستثمارات فى تأمين بينتها المعلوماتية، مبينا أن مصر احتلت تصنيف جيد خلال فترة زمنية قصيرة بعكس دول أخرى حققت إنجازات عديدة فى مجال أمن المعلومات.

واتفق حنفى مع الرأى السابق فى تحسن ترتيب السعودية خلال العام الماضى إذ كانت تحتل المركز 26 فى عام 2018 و46 خلال عام 2016 ثم قفزت إلى المركز الثانى مكرر عالميا فى 2020 دفعة واحدة.

على صعيد آخر، جاءت اليمن فى المركز 182 الأخير على المؤشر بدون تسجيل أى مجموع درجات.

ترتيب أعلي 30 دول فى مؤشر الأمن السيبراني خلال 2020 الترتيب الدولة الدرجة 1 أمريكا 100 2 بريطانيا 99.54 2 السعودية 99.54 3 استونيا 99.48 4 كوريا 98.52 4 سنغافورة 98.52 4 اسبانيا 98.52 5 روسيا 98.06 5 الامارات 98.06 5 ماليزيا 98.06 6 ليتوانيا 97.93 7 اليابان 97.82 8 كندا 97.67 9 فرنسا 97.6 10 الهند 97.5 11 تركيا 97.49 12 استراليا 97.47 13 لوكسمبورج 97.41 13 ألمانيا 97.41 14 البرتغال 97.32 15 لاتفيا 97.28 16 هولندا 97.05 17 النرويج 96.89 17 موريشيوس 96.89 18 البرازيل 96.6 19 بلجيكا 96.25 20 ايطاليا 96.13 21 عمان 96.04 22 فنلندا 95.78 23 مصر 95.48 24 أندونيسيا 94.88 25 فيتنام 94.59 26 السويد 94.55 27 قطر 94.5 28 اليونان 93.98 29 النمسا 93.89 30 بولندا 93.86

المصدر : المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI