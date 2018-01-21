مصر تحتل المركز 22 عالميا في أبحاث النانو تكنولوجي خلال 2017

المال خاص:تلقي خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي حول الجهود المبذولة للنهوض ببحوث النانو تكنولوجي.وأشار التقرير إلى وصول ترتيب مصر للمركز 22 من بين 106 دول في مجال نشر أبحاث النانو تكنولوجي خلال عام 2017، متقدمة بذلك 15

المال خاص:

تلقي خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي حول الجهود المبذولة للنهوض ببحوث النانو تكنولوجي.

وأشار التقرير إلى وصول ترتيب مصر للمركز 22 من بين 106 دول في مجال نشر أبحاث النانو تكنولوجي خلال عام 2017، متقدمة بذلك 15 مركزا خلال العشر سنوات الأخيرة، وكذلك زيادة أبحاث النانو تكنولوجي المصرية المنشورة لــ (1786) بحثا خلال عام 2017 بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي، وبزيادة تصل لــ 209% مقارنة بالأبحاث المنشورة خلال عام 2013 .

وتناول التقرير قائمة بالمؤسسات التعليمية والبحثية التي تصدرت النشر في مجال النانو تكنولوجي لعام 2016 ، والتي تصدرها المركز القومي للبحوث، بعدد (228) بحثا، تلاه جامعة عين شمس بعدد (189) وجامعة القاهرة بعدد (185) بحثا، ثم جامعات الإسكندرية، أسيوط، معهد بحوث البترول، جامعة الأزهر، المنصورة، الزقازيق، هيئة الطاقة الذرية.

وأوضح أن أبحاث النانو تكنولوجي تندرج في تخصصات الكيمياء، والهندسة، والفيزياء، والكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية، العلوم الصيدلية وعلوم السموم، وعلوم البيئة، والطاقة وغيرهم.

وأضاف التقرير أن مصر تتساوى بهذا العدد من أبحاث النانو تكنولوجي المنشورة مع دولتي السويد وسويسرا، وتماثل كلا من المجر، وجنوب أفريقيا في عدد الاستشهادات لكل بحث منشور خلال الخمس سنوات الماضية.

