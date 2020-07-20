مصر تحتل المركز 18 عالميا فى متوسط تكلفة خدمة الإنترنت الأرضى

احتلت مصر المركز 18 عالميا خلال العام الحالى فى متوسط تكلفة خدمة الأنترنت الأرضى ( fixed line broadband package ) شهريا من بين 206 دولة حول العالم إذ سجلت نحو 13.82 دولار، وتصدرت القائمة سوريا كأرخص دولة فى متوسط تكلفة خدمة الأنترنت الثابت بـ6 دولارات و60 سنتا لكل شهر .

وبحسب تقرير بحثى أعده موقع cable.co.uk البريطانى تناول تحليل أسعار 3095 باقة إنترنت، جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى عالميا من حيث متوسط تكلفة خدمة الأنترنت الأرضى بـ6.64 دولار، تلتها روسيا بـ 7.53 دولار، بينما حلت رومانيا فى المركز الرابع بـ 8.15 دولار، أعقبتها دولة بيلاروسيا خامسا مسجلة 9 دولارات و87 سنتا ،ثم مملكة بوتان الواقعة فى الجزء الشرقى من سلسلة جبال الهيمالايا بـ 10.42 دولار.

وحصدت إيران المركز السابع بـ 10.42 دولار، تلتها دولة كازاخستان ثامنا بـ 10.50 دولار، فيما جاءت ليتوانيا فى المركز التاسع بـ 11.14 دولار، أعقبتها فيتنام فى المركز العاشر بـ 11.23 دولار .

واحتلت دولة أوزبكستان المركز 11 مسجلة 11 دولار و44 سنتا، ثم مولدوفا الواقعة شرق أوروبا بين دولتى (أوكرانيا )و(رومانيا ) بـ 11.57 دولار، وجاءت نبيال فى المركز 13 بـ 12.05 دولار، تلتها دولة منغوليا بـ12.59 دولار .

وحلت الهند فى المركز 15 مسجلة متوسط تكلفة للخدمة بلغ 12.90 دولار شهريا، ثم تركيا فى المركز 16 بـ 13.61 دولار، تلتها الأرجنتين فى المركز 17 بـ 13.69 دولار، ومصر بالمركز 18 بـ13.82 دولار .

واقتنصت جورجيا المركز 19 بـمتوسط تكلفة وصل إلى 13.86 دولار، وفى المركز 20 جاءت تونس بـ 14.28 دولار شهريا .

وجاءت أرمانيا فى المركز 21 بـ 14.60 دولار، ثم بولندا بـ 15.78 دولار، وحصدت بلغاريا المركز 23 بـ 15 دولار و93 سنتا، ولاتفيا فى المركز 24 بـ 16.55 دولار، ثم أوزبكستان فى المركز 25 بـ 16.76 دولار .

واحتلت المجر المركز 26 بـ 16.91 دولار، ثم صربيا فى المركز 27 بـ 17.02 دولار، تلتها باكستان فى المركز 28 بـ 17.55 دولار، وسلوفاكيا فى المركز 29 بـ 18.54 دولار، ثم إسرائيل فى المركز 30 بـ19.90 دولار

وحصدت مقدونيا الشمالية المركز 31 بـ20.11 دولار، أعقبتها البوسنة والهرسك بـ20.19 دولار، وحصدت دولة ألبانيا المركز 33 بـ20.55 دولار، تلتها مملكة (إستواتيني) – سوازيلاند سابقا الواقعة بين دولتى جنوب أفريقيا وموزمبيق فى المركز 34 بـ 21.73 دولار .

وحلت التشيك فى المركز 35 مسجلة 22.38 دولار، ثم جزيرة ( ريونيون ) الواقعة فى المحيط الهندى شرق دولة مدغشقر بـ 22.45 دولار، وفى المركز 37 جاءت تايلاند بـ 23.82 دولار، تلتها باراجواى بـ 24.46 دولار، بينما جاءت جزيرة (سانت مارتن) الواقعة فى منطقة البحر الكاريبى بالمركز 39 مسجلة 24.65 دولار، وكولومبيا فى المركز 40 بـ 25.05 دولار .

وحصدت كوريا الجنوبية المركز 41 بـ25.52 دولار، ثم أفغانستان بالمركز 42 مسجلة 25.87 دولار، تلتها الجزائر فى المركز 43 بـ25.93 دولار، ثم بيرو فى المركز 44 بـ 26.17 دولار

وفى المركز 45 جاءت جمهورية الدومينكان بـ26.52 دولار، أعقبتها بنجلاديش بـ27.35 دولار، تلتها تايوان فى المركز 47 بـ27.35 دولار .

واقتنصت سيرلانكا المركز 48 بـ27.40 دولار، وفرنسا فى المركز 49 بـ27.81 دولار، وفى المركز 50 جاءت البرازيل بـ 28.24 دولار .

وتذيلت دولة اريتريا الترتيب فى المركز 206 كأغلى دولة فى متوسط تكلفة تقديم خدمة الأنترنت الأرضى بـألفى دولار و666 دولار و24 سنتا شهريا، سبقتها اليمن فى المركز قبل الأخير 2466 دولار و67 سنتا.

وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن النتائج السابقة توضح وجود علاقة قوية بين مستوى التقدم الاقتصادى وسعر خدمة الأنترنت، موضحا أن تسعير الخدمة المقدمة للعميل يخضع لمجموعة عوامل منها تكلفة تطوير شبكة بنية تحتية قوية للاتصالات.

وبرر شريف ارتفاع تكلفة الخدمة فى مصر مقارنة بدول أخرى من وجهة نظر البعض إلى الاستثمارات الرأسمالية التى ضختها شركات الأتصالات فى تقديم الخدمة، مؤكدا أن المشغلين يلجأوا إلى طريقة من اثنين لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية اما جلب عملاء جدد أو زيادة سعر الخدمة وهى أسهل طريقة – على حد قوله .

ورأى أن عدد مستخدمى الأنترنت فائق السرعة فى مصر ضعيف للغاية مقارنة بإجمالى عدد الوحدات السكنية إذ يقدر حسب مؤشرات وزارة الاتصالات بـ7.8 مليون مشترك مقارنة بنحو 30 مليون وحدة سكنية ما يعادل نسبة تتراوح بين 22 و25 % .

إلا أنه أبدى شكوكاً بشأن ترتيب بعض الدول الواردة بالتقرير خاصة دول الشرق الأوسط ومنها سوريا على سبيل المثال التى مازالت تعانى من ويلات الحروب .

واعتبر الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول الاتصالات، أن مصر تعد من أرخص دول العالم فى خدمة الأنترنت الثابت طبقا للأسعار الرسمية المعلنة من المشغلين إلا أنها الأغلى فى سرعة ونوعية الخدمة المقدمة للعميل .

وشدد الليثى على أهمية قيام الشركة المصرية للاتصالات بمضاعفة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات خاصة وأنها أقل من المطلوب – على حد تعبيره.