مصر تحتل المركز الـ54 عالميًّا فى مساهمة تأمينات الممتلكات بالناتج المحلي (خريطة تفاعلية)

وتصدرت كوريا الجنوبية الترتيب العالمى فى نسبة مساهمة تأمينات الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى 2019، وبلغت النسبة بها 5%.

احتلت مصر المركز الرابع والخمسين على مستوى العالم فى نسبة مساهمة تأمينات الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى 2019 من بين 57 دولة على مستوى العالم شملتهم الخريطة، وبلغت النسبة 0.4% متساوية مع دولة لاوس، فيما سبق مصر فى الترتيب فيتنام بنسبة بلغت 0.7% ثم إندونيسيا وكازاخستان وسريلانكا بنسبة 0.6% لكل منهم، تلاهم الفلبين والسعودية بنسبة 0.5% لكل منهما، فيما تلا مصر فى الترتيب باكستان بنسبة بلغت 0.3%، ونيجيريا 0.2%، وذلك وفقًا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين عن مؤشرات أسواق التأمين العالمية خلال العام الماضى 2019.

كوريا الجنوبية الأولى فى مساهمة تأمينات الممتلكات بالناتج المحلى

وتصدرت كوريا الجنوبية الترتيب العالمى فى نسبة مساهمة تأمينات الممتلكات بالناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى 2019، وبلغت النسبة بها 5%، فيما تلاها فى المركز الثانى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة بلغت 3.3%، وحلّت الدنمارك فى المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 3%، ثم فرنسا فى المركز الرابع بنسبة 2.9%، وجاءت كندا فى المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 2.7%.

الجراف التالى يبين أكبر 10 أسواق تأمين على مستوى العالم من حيث نسبة مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى الناتج المحلى الإجمالى (النسبة مئوية %).

وتساوت دولة جنوب أفريقيا فى النسبة مع كندا ليتقاسما المرتبة الخامسة سويًّا خلال العام الماضى 2019 بنسبة بلغت 2.7%، تلاهما سويسرا فى المركز السادس بنسبة بلغت 2.6%، وحلّت النمسا فى المرتبة السابعة بنسبة بلغت 2.5%، تلاها فى المركز الثامن الترويج بنسبة بلغت 2.4%، وجاءت بعدها فى المرتبة التاسعة استراليا بنسبة بلغت 2.3%، وهى النسبة نفسها فى دولة إسبانيا، فيما حلّت الأرجنتين فى المرتبة العاشرة بنسبة بلغت 2.2%، حيث تقاسمت المركز العاشر مع كل من بلجيكا وألمانيا ونيوزيلندا وبريطانيا.

بلغاريا تحتل المركز الحادى عشر

وجاءت بلغاريا فى المركز الحادى عشر فى الترتيب بنسبة بلغت 2% لتتقاسم المركز الحادى عشر مع كل من بولندا والبرتغال، تلاهم فى المرتبة الثانية عشر التشيك وايطاليا وبلغت النسبة فى كل منهما 1.9%. وحلّت كل من كرواتيا واليابان فى المركز الثالث عشر بنسبة بلغت 1.8%، فيما تقاسمت كل من تشيلى وفنلندا المرتبة الرابعة عشر بنسبة بلغت 1.7%، واحتلت كولومبيا المركز الخامس عشر بنسبة بلغت 1.6%.

الخريطة التالية توضح نسبة مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى الناتج المحلى الإجمالى فى 57 دولة على مستوى العالم (النسبة مئوية %).