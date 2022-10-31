مصر تحتل المركز الـ46 عالميًا فى الخدمات المالية الإلكترونية

احتلت مصر المركز الـ46 عالميًا خلال أكتوبر الحالى فى قائمة الدول الأكثر إقبالًا على الخدمات المالية الإلكترونية، بنسبة بلغت %13.8 من إجمالى أعداد مستخدمى شبكات الإنترنت.

ووفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، جاءت «جنوب أفريقيا» فى المركز الأول فى استخدام منصات الخدمات المالية بنسبة بلغت %52.1 من عدد مستخدمى الإنترنت، تلتها هولندا ثانيًا بنحو %47.2، ثم «البرازيل» ثالثًابـ%46.6.

وحلت «السويد» فى المرتبة الرابعة عالميًا فى استخدام منصات الخدمات المالية، بنسبة بلغت %46.3، أعقبتها «التشيك» خامسًا بنحو %45.6.

وحصدت «كندا» المركز السادس بنسبة بلغت %45.1، تلتها «هونج كونج» سابعًا بنحو %44.3، و«نيوزلندا» ثامنًا بنحو %43.5، أعقبتها «أيرلندا» تاسعًا بـ%43.1.

وظهرت «ماليزيا» فى المرتبة العاشرة بنسبة %42.7 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت.

وسجل متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام الخدمات المالية التى تشمل التسهيلات البنكية والاستثمارية وخدمات التأمين، %28.5 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت.

على صعيد آخر، احتلت مصر المركز الـ 14فى قائمة الدول الأكثر ممارسة لألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت، بنسبة بلغت %86.6، من إجمالى مستخدمى الإنترنت خلال أكتوبر الحالى.

واعتمد التقرير على عدد مستخدمى الإنترنت الذين يمارسون ألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت؛ فى الفئة العمرية التى تتراوح من 16 إلى 64 عامًا.

وتصدرت «الفلبين» دول العالم فى ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت %95.6، من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت، تلتها «أندونيسيا» فى المركز الثانى بنسبة %94.8.

وجاءت «تايلاند» فى المرتبة الثالثة فى استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت %93.9، أعقبتها «الهند» فى المركز الرابع بنسبة %92.5.

وحلت «فيتنام» بالمرتبة الخامسة بنسبة %91.9 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت،، تلتها «تركيا» فى المركز السادس بنسبة بلغت %91.5.

وحصدت «المكسيك» المرتبة السابعة فى استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت %91.3، من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت خلال الشهر الحالى.

واحتلت «جنوب أفريقيا» المرتبة الثامنة بنسبة بلغت %90.9، تلتها «تايوان» فى المركز التاسع بنحو %90.8.

وحصدت «السعودية» المركز العاشر بنسبة %89.8، أعقبتها «ألمانيا» فى المرتبة الحادية عشرة بـ%88.6.

وظهرت «البرازيل» فى المرتبة الثانية عشرة عالميًا بنسبة بلغت %88.2 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، تلتها «ماليزيا» فى المركز الثالث عشر بنسبة %87.1.

بينما تصدرت جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم عن بُعد بنسبة بلغت %65.4 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت. وجاءت مصر فى المركز الـ22 بنسبة بلغت %42.7، وحلت الفلبين فى المركز الثانى بـ%65.1، تلتها «تركيا» ثالثًا بنسبة %61.4.

وحصدت «الصين» المرتبة الرابعة عالميًا فى الدخول على منصات التعليم الذكى بنسبة بلغت %60.7، أعقبتها «نيجيريا» خامسا بنحو %59.3، ثم البرازيل سادسا بـ%58.7، تلتها «الهند» فى المركز السابع بنسبة %55.8.

واحتلت «أندونيسيا» المرتبة الثامنة بنسبة بلغت %55.6 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «كينيا» فى المركز التاسع بنحو %55.

وحلت «كولومبيا» فى المرتبة العاشرة عالميًا فى استخدام منصات التعليم الذكى بنسبة %54.1.

يذكر أن متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام منصات التعليم عن بُعد بلغت نحو %44.4 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال شهر أكتوبر.