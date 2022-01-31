مصر تحتل المركز الـ25 عالميًا فى استخدام تقنيات التعليم عن بُعد خلال يناير

يعتمد التقرير على حساب متوسط أعداد المستخدمين لمنصات التعليم عن بُعد من إجمالى مستخدمى الإنترنت

احتلت مصر المركز الخامس والعشرين عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم عن بُعد خلال شهر يناير الماضى، بنسبة بلغت %41.8 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت.

ويعتمد التقرير على حساب متوسط أعداد المستخدمين لمنصات التعليم عن بُعد من إجمالى مستخدمى الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 64 عامًا.

وبحسب التقرير التى حصلت «المال» على نسخة منه؛ تصدرت «الفلبين» قائمة دول العالم فى استخدام منصات التعليم عن بُعد، بنسبة بلغت %70.4 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال تلك الفترة.

وجاءت «جنوب أفريقيا» فى المرتبة الثانية بنسبة قدرها %66.9 تلتها «البرازيل» فى المركز الثالث بنحو %63.3.

وحصدت «تركيا» المرتبة الرابعة عالميًا فى الدخول على منصات التعليم الذكى بنسبة بلغت %62.7 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «أندونيسيا» فى المركز الخامس بنحو %60.3.

وظهرت «الهند» فى المرتبة السادسة بنسبة بلغت %59.5 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الانترنت، تلتها «كينيا» فى المركز السابع بنسبة %59.

واحتلت «كولومبيا» المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم عن بُعد بنسبة بلغت %57.1 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «الارجنتين» فى المركز التاسع بنحو %54.5.

وحلت «ماليزيا» فى المرتبة العاشرة عالميًا فى استخدام منصات التعليم الذكى بنسبة %54 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الانترنت، تلتها «المكسيك» فى المركز الحادى عشر بنسبة %51.3.

يذكر أن متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام منصات التعليم عن بُعد بلغت نحو %46.8 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال شهر يناير الحالى.

وعلى صعيد آخر، احتلت مصر المركز الرابع والأربعين عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا للخدمات المالية الإلكترونية خلال شهر يناير الماضى، بنسبة بلغت %13.7 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت.

ووفقًا للتقرير، تصدرت «جنوب أفريقيا» قائمة دول العالم فى استخدام منصات الخدمات المالية، بنسبة بلغت %51.5 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال تلك الفترة.

وجاءت «السويد» فى المرتبة الثانية بنسبة قدرها %48.2 تلتها «كندا» فى المركز الثالث بنحو %47.4.

وحلت «البرازيل» المرتبة الرابعة عالميًا فى استخدام منصات الخدمات المالية، بنسبة بلغت %46.8 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «هولندا» فى المركز الخامس بنحو %46.8.

وحصدت «هونج كونج» فى المرتبة السادسة بنسبة بلغت %46.4 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الانترنت، تلتها «نيوزيلندا» فى المركز السابع بنسبة %45.2.

واحتلت «ماليزيا» المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات الخدمات المالية بنسبة بلغت %43.9 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «المملكة المتحدة» فى المركز التاسع بنحو %43.1.

وظهرت «أستراليا» فى المرتبة العاشرة عالميًا فى استخدام منصات الخدمات المالية بنسبة %42.7 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الانترنت، تلتها «بلجيكا» فى المركز الحادى عشر بنسبة %40.8.

وسجلت متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام الخدمات المالية التى تشمل التسهيلات البنكية والاستثمارية وخدمات التأمين، بلغت نحو %28.8 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال شهر يناير الحالى.