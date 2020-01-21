مصر تحتل المركز الـ 55 في مساهمة تأمينات الممتلكات بالناتج المحلي

احتلت مصر المركز الخامس والخمسين عالميا من حيث مساهمة تأمينات الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت النسبة 0.3% فى عام 2018 ، من بين 57 دولة شملها تقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، حيث تلا مصر فى الترتيب نيجيريا بنسبة 0.2% وباكستان 0.2%، ويتم احتساب هذه النسبة عبر قسمة إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات على إجمالى الناتج المحلى الإجمالى GDP لكل دولة على حدة، وسبق مصر فى الترتيب اندونيسيا بنسبة 0.4% والمملكة العربية السعودية 0.5% والفلبين 0.5% خلال عام 2018.

باكستان ونيجيريا الأقل فى مساهمة تأمينات الممتلكات فى الناتج المحلى

وتساوت كذلك مع الفلبين فى الترتيب لأقل عشر دول من حيث مساهمة تأممينات الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى لاوس بنسبة 0.5%، وكذلك كازاخستان 0.5% فيما سبقها فيتنام 0.6% وسريلانكا 0.6% خلال عام 2018.

كوريا الجنوبية تتصدر الترتيب العالمى بنسبة 4.8% فى 2018

وتصدرت كوريا الجنوبية دول العالم فى مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.8%، وذلك وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتامين وإعادة التأمين، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية بنسبة 3.2%، ثم الدنمارك فى المركز الثالث بنسبة 2.9% فى عام 2018.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 أسواق من حيث مساهمة أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات إلى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018 (النسبة %).

وتساوت فرنسا فى الترتيب مع الدنمارك فى الترتيب العالمى بنفس النسبة وهى 2.9% خلال عام 2018، وتلاها دولة جنوب أفريقيا بنسبة 2.8%، ثم كندا 2.6%، وتلاها فى الترتيب سويسرا بنسبة 2.5%، وجاءت سويسرا فى المركز السابع فى ترتيب الدول والأسواق من حيث مساهمة نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.5%.

وفى المرتبة الثامنة حلت النمسا بنسبة 2.4% خلال عام 2018، تلاها فى الترتيب الأرجنتين 2.3% ثم فى المركز العاشر حلت النرويج بنسبة 2.3%.

ووفقا للتقرير فقد بلغ حجم أقساط صناعة التأمين العالمية بلغ 3.65 تريليون يورو العام الماضى (باستتثناء أقساط التأمين الصحى)، وتمثل أقساط صناعة التأمين العالمية 5.4% من الناتج الاقتصادي العالمي، وذلك مقارنة على أساس سنوي، فإن الزيادة الاسمية في دخل الأقساط- بعد التعديلات التي تعكس آثار تحويل العملات الأجنبية- تقدر بنحو 3.3%، وقد أسهمت كل من البلدان الناشئة والصناعية في النمو المتواضع خلال 2018.

الخريطة التالية تبين حجم مساهمة نشاط التأمين على الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى فى 57 سوقا على مستوى العلام خلال عام 2018. (النسبة %).