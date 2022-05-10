مصر تحتل المركز الـ 16 عالميًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي خلال أبريل

احتلت مصر المركز السادس عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي عالميًا بمتوسط زمني ساعتين و43 دقيقة يوميًا خلال شهر أبريل الحالى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

ويعتمد التقرير على متوسط عدد الساعات التي يقضيها المستخدمون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

ووفقًا للتقرير؛ تصدرت «نيجيريا» قائمة دول العالم في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بمعدل زمني يصل إلى 4 ساعات و49 دقيقة يوميًا، تلتها «الفلبين» في المركز الثاني بواقع 4 ساعات ودقيقة.

وجاءت «جنوب أفريقيا» في المرتبة الثالثة بمتوسط زمني 3 ساعات و56 دقيقة يوميًا، أعقبتها البرازيل في المركز الرابع بواقع 3 ساعات و47 دقيقة.

وحلت «كولومبيا» في المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي بمعدل زمني يصل إلى 3 ساعات و41 دقيقة يوميًا، تلتها «غانا» في المركز السادس بنحو 3 ساعات و32 دقيقة.

وحصدت «المكسيك» المرتبة السابعة بمتوسط زمني 3 ساعات و26 دقيقة، أعقبتها «كينيا» في المركز الثامن بواقع 3 ساعات و25 دقيقة.

وجاءت «الأرجنتين» في المرتبة التاسعة بمعدل زمني يصل إلى 3 ساعات و22 دقيقة يوميًا، أعقبتها «أندونيسيا» في المركز العاشر بواقع 3 ساعات و19 دقيقة.

وتمركزت «الإمارات» في المرتبة الحادية عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي عالميًا بمتوسط زمني يصل إلى 3 ساعات و12 دقيقة يوميًا، تلتها «السعودية» في المركز الثاني عشر بنحو 3 ساعات و11 دقيقة.

واحتلت «تركيا» المرتبة الثالثة عشر بمتوسط زمني 3 ساعات و6 دقائق، أعقبتها «ماليزيا» في المركز الرابع عشر بواقع 3 ساعات يوميًا.

وجاءت «تايلند» في المرتبة الخامسة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم خلال شهر أبريل الحالى؛ وذلك بمعدل زمني يصل إلى ساعتين و52 دقيقة يوميًا.

وظهرت «مصر» و«المغرب» في المرتبة السادسة عشر بمعدل زمني ساعتين و43 دقيقة، تلتها «الهند» في المركز السابع عشر بواقع ساعتين و40 دقيقة.

وحلت «فيتنام» في المرتبة الثامنة عشر بمتوسط زمني ساعتين و34 دقيقة، أعقبتها «سنغافورة» في المركز التاسع عشر بنحو ساعتين 31 دقيقة.

وتمركزت «رمانيا» في المرتبة العشرون بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي عالميًا بمتوسط زمني يصل إلى ساعتين و27 دقيقة يوميًا.

«فيسبوك» يحتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم

رصدت بوابة «المال» ترتيب مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء دول العالم خلال شهر أبريل الحالي.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، اعتلت منصة «فيسبوك» صدارة مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة عالميًا بواقع 2 مليار و912 مليون زائر خلال تلك الفترة.

واحتل «يوتيوب» المرتبة الثانية عالميًا بإجمالى نحو 2 مليار و 562 مليون زائر، تبعتها «واتس اب» فى المركز الثالث بواقع 2 مليار مستخدم.

وجاءت منصة «انستجرام» فى المرتبة الرابعة بمعدل زيارات تصل إلى مليار و452 مليون زائر عالميًا، تلتها «وي شات» فى المركز الخامس بواقع مليار و268 مليون مستخدم.

وحلت منصة «تيك توك» و«ماسنجر» فى المرتبة السادسة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم بإجمالي مليار زائر – لكل منهما- خلال تلك الفترة.

وحلت منصة «DOUYIN» فى المرتبة الثامنة بنحو 613 مليون مستخدم، فيما صعدت «سناب شات » للمركز التاسع بواقع 589 مليون زائر.

وجاءت منصة «kuaishou» فى المرتبة العاشرة بقائمة مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء دول العالم بإجمالي 578 مليون زائر خلال شهر أبريل الحالى.

2.14 مليار مستخدم لـ«فيسبوك» عالميًا خلال أبريل الماضي

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نحو 2.14 مليار مستخدم عالميًا خلال شهر أبريل الحالى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

احتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًا فى معدل الوصول عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بإجمالى 45.6 مليون زائر خلال شهر أبريل الحالى.

ورصدت «المال» قائمة الدول الأكثر استخداما لمنصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فى مختلف دول العالم خلال تلك الفترة؛ إذ تصدرت الهند ترتيب دول العالم بنحو 339 مليون و750 ألف زائر، وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» فى المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات على منصة «فيسبوك» بإجمالى 180 مليون و100 ألف مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة الثالثة بنحو 130 مليون و900 ألف زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 116 مليون و550 ألف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «فيسبوك» بإجمالى 91.4 مليون زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز السادس بمعدل 86.6 مليون مستخدم.

وحصدت «فيتنام» المرتبة السابعة بإجمالى 70 مليون و650 ألف زائر، تبعتها «تايلاند» فى المركز الثامن بنحو 51 مليون و150 ألف مستخدم.

وحلت «بنجلاديش» فى المرتبة التاسعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «Facebook» بإجمالى نحو 47 مليون و450 ألف زائر، تلتها مصر في المركز العاشر بواقع 45.6 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى

عدد مستخدمي منصة «يوتيوب» يصل لـ2.56 مليار عالميًا

بلغ إجمالي عدد المستخدمين لموقع «يوتيوب» المتخصص لعرض ومشاهدة مقاطع الفيديوهات، إلى 2.56 مليار زائر عالميًا خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت، توزعت الفئات المستخدمة لموقع «يوتيوب» على النحو التالى، نسبة 53.9% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 46.1% للإناث، خلال الفترة المذكورة.

رصدت “المال” قائمة أكثر الدول وصولا عبر الإعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» في مختلف دول العالم خلال تلك الفترة؛ حيث اعتلت «الهند» قائمة أكثر الدول المستخدمة لمنصة «يوتيوب» بإجمالي 467 مليون زائر

وجاءت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة الثانية عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالى 247 مليون مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» في المرتبة الثالثة بنحو 139 مليون زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بواقع 138 مليون مستخدم.

وتمركزت «روسيا» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى الدخول على منصة «يوتيوب» بإجمالي 106 ملايين زائر، تلتها «اليابان» فى المركز السادس بمعدل 102 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة بإجمالي 80.6 مليون زائر خلال شهر أبريل الماضى، تبعتها «ألمانيا» في المركز الثامن بنحو 72.6 مليون مستخدم.

وحلت «باكستان» المرتبة التاسعة بقائمة أكثر الدول في أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بإجمالى 71.7 مليون زائر، تبعتها «فيتنام» في المركز العاشر بنحو 62.5 مليون مستخدم.

وحصدت «المملكة المتحدة» في المرتبة الحادية عشر بإجمالي 57.6 مليون زائر، أعقبتها «تركيا» في المركز الثاني عشر بنحو 57.4 مليون مستخدم.

وجاءت «الفلبين» فى المرتبة الثالثة عشر مسجلة نحو 56.5 مليون مستخدم، تبعتها «فرنسا»في المركز الرابع عشر بإجمالي 52.6 مليون زائر.

999.8 مليون مستخدم لمنصة «ماسنجر» عالميًا خلال أبريل

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، عن وصول عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» إلى 999.8 مليون مستخدم في مختلف دول العالم خلال شهر أبريل الماضى.

رصدت “المال” قائمة الدول الأكثر وصولا عبر الإعلانات المتداولة لمنصة «ماسنجر» خلال تلك الفترة.

أعتلت «الهند» صدارة دول العالم في الوصول عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بواقع 124.1 مليون مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثانية عالميًا بإجمالي 65 مليون و750 ألف زائر، تبعتها «المكسيك» فى المركز الثالث بنحو 62 مليون و350 ألف مستخدم.

في حين صعدت «فيتنام» للمرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى «ماسنجر» حول العالم بنحو 55.7 مليون زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز الخامس بواقع 54 مليون و850 ألف مستخدم.

وحلت «تايلاند» فى المرتبة السادسة عالميًا في استخدام منصة «ماسنجر» بواقع 36 مليون و550 ألف مستخدم خلال الشهر الماضى.

حصدت مصر المرتبة السابعة عالميًا بقائمة الدول وصولا عبر الإعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «ماسنجر» بإجمالى 35 مليون و450 ألف زائر خلال شهر أبريل الماضي.

وحصدت «أندونيسيا» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالى 28.7 مليون زائر، تبعتها «المملكة المتحدة» فى المركز التاسع بواقع 27.2 مليون مستخدم.

احتلت «بنجلاديش» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول وصولا لاعلانات مواقع التواصل الاجتماعي «messenger» بواقع 22 مليون و850 ألف مستخدم خلال أبريل الماضى.

تتصدرها «الهند».. 1.45 مليار مستخدم لمنصة «انستجرام» عالميًا

بلغ إجمالى عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» نحو 1.45 مليار زائر خلال شهر أبريل الحالى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت، توزعت الفئات المستخدمة لموقع « انستجرام » على النحو التالى، نسبة 51.9% لصالح الفئات الذكورية، مقابل 48.1% للإناث خلال الفترة المذكورة.

اعتلت «الهند» قائمة الدول الأكثر دخولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» بإجمالى 253 مليون و450 ألف زائر، تبعتها «الولايات المتحدة الأمريكية» في المركز الثاني بنحو 155.7 مليون مستخدم.

وجاءت «البرازيل» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 122 مليون و450 ألف مستخدم، تلتها «أندونيسيا» في المركز الرابع بواقع 99.9 مليون زائر.

فى حين صعدت «تركيا» للمرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالي 54.4 مليون زائر، أعقبتها «اليابان» فى المركز السادس بنحو 47.3 مليون مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة السابعة عالميًا بقائمة أكثر الدول في عدد الزيارات على منصة «انستجرام» بإجمالي 39 مليون و250 ألف زائر.

حصدت «المملكة المتحدة» المرتبة الثامنة بإجمالي 32.2 مليون مستخدم، تبعتها «ألمانيا» في المركز التاسع بنحو 29 مليون و950 ألف زائر.

وظهرت «ايطاليا» فى المرتبة العاشرة بإجمالي 27 مليون و450 ألف زائر، تبعتها «فرنسا» في المركز الحادي عشر بواقع 26 مليون و450 ألف مستخدم.

وحلت «الارجنتين» في المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 25 مليون و150 ألف زائر ، تبعتها «أسبانيا» فى المركز الثالث عشر بواقع 23.4 مليون مستخدم.

وتمركزت «كوريا الجنوبية» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» بإجمالى 21 مليون و850 ألف زائر خلال يناير الحالى.

واحتلت «الفلبين» المرتبة الخامسة عشر بإجمالي 19 مليون و450 ألف زائر، تبعتها «تايلند» في المركز السادس عشر بواقع 19 مليون و250 مستخدم.

828.1 مليون مستخدم لمنصة «لينكد إن» عالميًا خلال أبريل

بلغ عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» نحو 828.1 مليون زائر خلال شهر أبريل الماضى، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت.

اعتلت «الولايات المتحدة الأمريكية» صدارة قائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعى «لينكد إن» عالميًّا بإجمالى 190 مليون مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «الهند» في المرتبة الثانية عالميًّا بمعدل الزيارات على منصة «لينكد إن» بواقع 87 مليون زائر، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» بواقع 54 مليون زائر، تلتها «الصين» في المركز الرابع بنحو 50 مليون مستخدم.

وحصدت «المملكة المتحدة» المرتبة الخامسة عالميًّا فى عدد الزيارات على منصة «لينك إن» بإجمالي 33 مليون زائر، أعقبتها «فرنسا» في المركز السادس بمعدل 24 مليون مستخدم.

وحلت «أندونيسيا» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» بواقع 21 مليون زائر، تبعتها «كندا» في المركز الثامن بإجمالي 20 مليون مستخدم.

وجاءت «المكسيك» في المرتبة التاسعة عالميًّا بإجمالى 18 مليون زائر خلال تلك الفترة، تلتها «ايطاليا» فى المركز العاشر بواقع 16 مليون مستخدم خلال الشهر الماضى.

589.4 مليون مستخدم لمنصة «سناب شات» عالميًا

بلغ إجمالي عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» في مختلف دول العالم إلى 589.4 مليون زائر خلال شهر أبريل الحالي.

تصدرت «الهند» قائمة الدول الأكثر وصولا عبر الإعلانات المتداولة لمنصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» عالميًا بإجمالي 144 مليون و350 ألف مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «الولايات المتحدة الامريكية» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 107 ملايين و950 ألف زائر، تلتها «فرنسا» فى المركز الثالث بواقع 24.7 مليون زائر.

في حين صعدت «باكستان» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «لينكد إن» بإجمالي 22 مليون و250 ألف مستخدم.

وتمركزت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «سناب شات» بمعدل وصل إلى 21 مليون و350 ألف زائر، تلتها «السعودية» فى المركز السادس بواقع 20 مليون و450 ألف مستخدم.

وظهرت «المكسيك» فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالي 17 مليون و 250 ألف زائر.

وحلت «ألمانيا» فى المرتبة الثامنة عالميًا بإجمالي 15 مليون و650 ألف زائر، تلتها «العراق» فى المركز التاسع بنحو 15 مليون و350 ألف مستخدم.

حصدت مصر المرتبة العاشرة عالميًا بقائمة الدول الأكثر وصولا لاعلانات منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالي 14.1 مليون زائر خلال شهر أبريل الحالى.

وجاءت «تركيا» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالى 13.8 مليون زائر خلال الشهر الماضى.

465.1 مستخدم لمنصة «تويتر» عالميًا

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت، وصول عدد الزيارات والدخول على منصة التواصل الإجتماعي «تويتر» نحو 465.1 مليون مستخدم في مختلف دول العالم خلال شهر أبريل الحالى.

اعتلت «الولايات المتحدة الأمريكية» صدارة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإجمالى 80 مليون و850 ألف زائر خلال شهر تلك الفترة.

وجاءت «اليابان» في المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «تويتر» بواقع 59.8 مليون مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «الهند» في المرتبة الثالثة بإجمالي 24 مليون و450 ألف زائر، تبعتها «البرازيل» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 20 مليون مستخدم.

وتمركزت «أندونيسيا» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 19.9 مليون مستخدم، تبعتها «المملكة المتحدة» فى المركز السادس بإجمالي 19 مليون و150 ألف زائر.

واحتلت «تركيا» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات على منصة «تويتر» بواقع 17 مليون و150 ألف مستخدم، تلتها «المسكيك» في المركز الثامن بإجمالى 15 مليون و250 ألف زائر خلال تلك الفترة.

وتمركزت «السعودية» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الزيارات على منصة التواصل الاجتماعي «Twitter» بإجمالى 14.5 مليون مستخدم، تبعتها «تايلند» فى المركز العاشر بنحو 12 مليون و750 ألف زائر.

تتصدرها «الولايات المتحدة الأمريكية».. 970.2 مليون مستخدم لمنصة «تيك توك» عالميًا

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» نحو 970.2 مليون مستخدم عالميًا خلال أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت، تصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» دول العالم في الوصول عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 136 مليون و418 ألف زائر خلال شهر تلك الفترة.

وجاءت «أندونيسيا» في المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «تويتر» بواقع 99 مليون و72 ألف مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «البرازيل» في المرتبة الثالثة بإجمالي 73 مليون و580 ألف زائر، تبعتها «روسيا» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 51 مليون و304 آلاف مستخدم.

وتمركزت «المكسيك» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 50 مليون و515 ألف مستخدم، تبعتها «فيتنام» فى المركز السادس بإجمالي 45 مليون و817 ألف زائر.

واحتلت «الفلبين» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات على منصة «تيك توك» بواقع 40 مليون و357 ألف مستخدم، تلتها «تايلند» في المركز الثامن بإجمالى 38 مليون و375 ألف زائر خلال تلك الفترة.

وتمركزت «تركيا» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الزيارات على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 28 مليون و676 ألف مستخدم، تبعتها «باكستان» فى المركز العاشر بنحو 24 مليون و52 ألف زائر.