اقتصاد وأسواق

مصر تحتل المركز السابع عالميًا في تصدير الحاصلات الزراعية

احتلت مصر المركز السابع عالميا ضمن العشرين الكبار في مجال تصدير الحاصلات الزراعية
الصاوي أحمد 10:28 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20 10:28 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

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احتلت مصر المركز السابع عالميا ضمن العشرين الكبار في مجال تصدير الحاصلات الزراعية خلال أول 5 شهور في العالم الجاري،

وأكد تقرير صادر عن الإداره المركزية للحجر الزراعي أن مصر باتت تحتل المركز السابع عالميا ضمن أكثر من 20 دولة بالسوق العالمية لتصدير الحاصلات الزراعية.

وأوضح التقرير أن المنافسة تشتد بين المنتجين العشرة الكبار، وفى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ‘كوفيد_19، احتلت مصر المرتبة السابعة على قائمة أكبر المصدرين.

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ونوه التقرير بأنه وفقًا لقائمة أعدتها وكالة التجارة الإيطالية لأكبر 20 دولة مُصدرة للحاصلات، احتلت مصر المرتبة السابعة على قائمة أكبر مُصدرى الحاصلات الزراعية حول العالم خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

كانت “المال” قد نشرت قبل أيام قليلة آخر بيانات صادرة عن إدارة الحجر الزراعي، توضح حجم الصادرات الزراعية منذ يناير حتى 23 من الشهر الجاري حيث بلغت ما يقرب من 4.2 مليون طن.

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وأبرز الصادرات تتنوع ما بين الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصولياء والثوم والفراولة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه منذ  بداية موسم الصادرات الزراعية ، حققت ما يقرب من  4 ملايين و200 ألف طن لجميع الأصناف المصدرة، وجارٍ الشحن  للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى.

وأضاف “العطار”، في تصريحات لـ”المال”، أن هناك تدفقًا ملحوظًا لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، رغم ازمة كورونا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلى 30٪.

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 وأكدت وزارة  الزراعة في بيان لها مؤخرًا أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.

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بقلم الصاوي أحمد

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