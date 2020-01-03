مصر تحتل المركز السابع عالميًا فى معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة خلال عام

حققت مصر معدلات نمو كبيرة فى نشاط التأمين على الحياة واحتلت المركز السابع بمعدل نمو 24.5%، تلتها الفلبين فى المرتبة الثامنة بمعدل نمو20.4% خلال عام 2018.

احتلت مصر المركز السابع عالميًا من حيث أسرع الأسواق نموًا فى نشاط تأمينات الحياة العام الماضى، حيث كشف تقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين أن معدل نمو أقساط التأمين على الحياة فى مصر بلغ 24.5% خلال عام 2018.

فى حين تصدرت فيتنام الترتيب العالمى من حيث معدلات نمو أقساط تأمينات الحياة، التى بلغت 33.9%، وتلتها فى المركز الثانى لاوس، بمعدل نمو 32.6%.

ثم حلت روسيا فى المرتبة الثالثة بمعدل نمو 28.6%، وتلتها فى المركز الرابع فى معدلات نمو أقساط تأمينات الحياة الأرجنتين، بمعدل نمو 27.3 % خلال عام 2018.

مصر حققت 24.5% نموًا فى أقساط التأمين على الحياة

ووفقًا للتقرير حلت نيجيريا فى المركز الخامس عالميا من حيث أسرع الأسواق نموا فى نشاط تأمينات الحياة خلال عام 2018 بمعدل نمو 26.9%، تلتها فى المرتبة السادسة كازاخستان بمعدل 26.4%، ثم مصر فى المركز السابع بمعدل نمو 24.5%، وتلتها الفلبين فى المرتبة الثامنة بمعدل نمو 20.4% خلال عام 2018، وفى المركز التاسع حلت بيرو بمعدل نمو 17.1%، وجاءت البرتغال فى المرتبة العاشرة عالميا من حيث معدلات نمو أقساط تأمينات الحياة وبلغت 14.5%.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 أسواق نموًا فى أقساط التامين على الحياة خلال العام الماضى 2018 وفقا لتقرير خريطة التأامين العالمية الصادر عن شركة أليانز للتأمين.

وبالنسبة للأسواق التى حققت معدلات نمو سلبية فى نشاط تأمينات الحياة عالميا، جاءت البحرين فى المركز الأخير عالميا حيث انخفضت أقساط تأمينات الحياة بمعدل 20% خلال عام 2018، وسبقتها استراليا بمعدل انخفاض فى أقساط تأمين الحياة بلغ 5.9%، وسبقتها هولندا بمعدل انخفاض 4.6% ، ثم البرازيل بانخفاض نسبته 4.3%، وسبقتها فى الترتيب كوريا الجنوبية التى انخفضت بها أقساط تأمينات الحياة بنسبة4.2% خلال عام 2018 .

وسبقتها الصين بمعدل انخفاض فى أقساط التأمين على الحياة بلغ 3.4% خلال عام 2018، وسبقتها النسبة بمعدل انخفاض 3.2%، وبولندا بمعدل انخفاض 2.2%، وسبقتها إسبانيا بمعدل انخفاض فى حجم أقساط تأمينات الحياة بلغت 1.6%، وسبقتها أندونيسيا بمعدل انخفاض فى أقساط تأمين الحياة بلغ 1.2%، وسبقتها سلوفاكيا بمعدل انخفاض فى أقساط تأمينات الحياة بلغ 0.3% خلال عام 2018، وسبقتهم فرنسا بمعدل انخفاض فى أقساط التأمين على الحياة بلغ 0.2% خلال عام 2018.

الخريطة التفاعلية التالية توضح معدلات نمو أقساط تأمينات الحياة على مستوى العالم خلال العام الماضى 2018 وفقا لتقرير خريطة التامين العالمية الصادر عن شركة أليانز للتامين.