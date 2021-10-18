مصر تحتل المركز الخامس عالميا فى معدل نمو أقساط تأمينات الحياة فى العام الماضى (خريطة تفاعلية)

واحتلت بوليفيا المرتبة السادسة فى الترتيب وبلغ معدل نمو أقساط تأمينات الحياة بها 11.8% فى عام 2020، تلاها لوكسمبرج 11.7%وماليزيا 11% .

احتلت مصر المركز الخامس على مستوى العالم فى معدل نمو تأمينات الحياة فى عام 2020 وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، بلغ معدل نمو أقساط التأمين على الحياة فى مصر 15.1% فى عام 2020 ، فيما احتلت لاتفيا المركز الأول على مستوى العالم فى معدل نمو أقساط التأمين على الحياة فى 2020 بنسبة نمو 53.7% تلتها تركيا 42.7% وفنلندا 36.7%، ثم أوراجواى فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو 22.2% وفقا لتقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .

لاتفيا تحتل المركز الأول عالميا فى نمو أقساط تأمينات الحياة

واحتلت بوليفيا المرتبة السادسة فى الترتيب وبلغ معدل نمو أقساط تأمينات الحياة بها 11.8% فى عام 2020، تلاها لوكسمبرج 11.7%وماليزيا 11% ثم البرازيل 10.5% ، حلت ألمانيا فى المركز العاشر على مستوى العالم بمعدل نمو 9.7%,

الجراف التالى يوضح أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث معدل نمو تأمينات الحياة فى عام 2020 (النسبة مئوية). </iframe </iframe

وقد تم الاعتراف بأهمية التأمين كأساس للنشاط الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة مع إنشاء لجنة التأمين في عام 1961، وقد اتسعت لجنة التأمين تدريجيا ، وتغطي الآن موضوع المعاشات الخاصة ، مما يعكس همية أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (كانت اللجنة كذلك أعيدت تسميتها بلجنة التأمين والمعاشات الخاصة في 2005).

مهام واختصاصات لجنة التأمين والمعاشات

يركز عمل اللجنة اليوم على تعزيز مراقبة مستجدات أسواق التأمين والمعاشات الخاصة وتطوراتها للتأثير على النمو الاقتصادي والتنمية ، وتعزيز الكفاءة والمرونة والاستقرار والشمولية على المدى الطويل لأسواق التأمين وأنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة ، مع مراعاة الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا والابتكار.

وتهتم اللجنة بدعم مساهمة شركات التأمين والمعاشات الخاصة في تمويل متنوع طويل الأجل للاستثمار والنمو الشامل من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة ، وتعزيز الوعي بالمخاطر والتثقيف المالي والحماية الكافية للمستهلك في التأمين والمعاشات الخاصة ؛كذلك تعزيز قدرة أنظمة المعاشات الخاصة لضمان الدخل التقاعدي المناسبضمن أنظمة المعاشات التقاعدية الشاملة ومعالجة تحديات الشيخوخة ، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات في ترتيبات المعاشات الممولة ؛ تعزيز قدرة الأفراد والشركات والحكومات على التعامل مع الشؤون المالية وغيرها من المخاطر ، بما في ذلك مخاطر الكوارث ، من خلال التأمين المعزز والقوي والخاص بنظم المعاشات التقاعدية ، وروابط تلك المخاطر مع المجتمع والاستدامة المعترف بها.

الجراف التى يبين الدول التى حققت معدلات نمو سلبية (أقل من صفر) فى نشاط تأمينات الحياة على مستوى العالم فى عام 2020 (النسبة مئوية). </iframe </iframe

دول تشهد نمو سلبى فى الأقساط العام الماضى

وشهدت بعض الدول معدلات نمو سلبية فى نشاط التأمين على الحياة فى عام 2020 وهى بلغاريا -0.7% واندونيسيا -2.5% ، وباراجواى -2.7% والنمسا -3.9%، ثم سلوفاكيا -4% وبريطانيا -4.4%، وتشيلى -4.6% وهندوراس -5.8% ، واسبانيا -6.1% واليابان -7.5% وبولندا -7.9% ثم التشيك -8.6% وروسيا – 11.9% والبرتغال -13.5% فيما تذيلت استراليا الترتيب العالمى بنمو سلبى بلغ -23% .

الخريطة التفاعلية التالية توضح معدل نمو أقساط التأمين على الحياة عالميا فى عام 2020 (النسبة مئوية).