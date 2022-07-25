مصر تحتل المركز الخامس أفريقيا في سرعة الموبايل إنترنت خلال يونيو

احتلت مصر المركز 86 عالميًّا، والخامس على مستوى أفريقيا في متوسط سرعة خدمات إنترنت المحمول، على مؤشر Speed test من بين 139 دولة، بمتوسط سرعة بلغ 21.60 ميجابايت لكل ثانية.

واحتلت النرويج المركز الأول بمتوسط سرعة للخدمة بلغ 126.96 ميجابايت لكل ثانية، تلتها الإمارات بمتوسط سرعة 120.37 ميجابايت، تلتها بلغاريا التي تقدمت 6 مراكز بمتوسط سرعة 110.61 ميجابايت، يعقبها كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الرابع بمتوسط سرعة 107.43 ميجابايت.

واحتلت قطر المركز الخامس بمتوسط سرعة 104.82 ميجابايت، تلتها هولندا في المركز السادس بمتوسط سرعة 102.06 ميجابايت،

ثم الكويت التي جاءت في المركز السابع بمتوسط سرعة 101.46 ميجابايت، تلتها الدنمارك في المركز الثامن بمتوسط سرعة 100.25 ميجابايت، ثم السعودية في المركز التاسع بمتوسط سرعة 99.16 ميجابايت، تلتها الصين التي احتلت المركز العاشر بمتوسط سرعة 98.13 ميجابايت.

وعلى صعيد الدول الأفريقية احتلت “توجو” المركز الأول على مستوى الدول الأفريقية و54 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 35.11 ميجابايت،

تلتها جنوب أفريقيا التي احتلت المركز 61 بمتوسط سرعة 33.25 ميجابايت، أما المغرب فجاءت في المركز الثالث أفريقيًّا و66 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 30.07 ميجابايت،

واحتلت تونس المركز الرابع أفريقيًّا و83 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 22.53 ميجابايت، تلتها مصر في المركز الخامس أفريقيًّا و86 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 21.60 ميجابايت.

واحتلت كينيا المركز 95 على مستوى العالم والسادس أفريقيًّا بمتوسط سرعة 18.74 ميجابايت، تلتها أنجولا في المركز السابع أفريقيًّا و97 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 18.46 ميجابايت،

تليها ناميبيا في المركز الثامن أفريقيًّا و98 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 18.34 ميجابايت، وجاءت السنغال في المركز التاسع أفريقيًّا و100 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 18.04 ميجابايت، أما موزمبيق فجاءت في المركز العاشر أفريقيًّا و107 على مستوى العالم بمتوسط سرعة 16.34 ميجابايت.