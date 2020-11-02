مصر تحتل المركز الثانى بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعاً للسيارات

ارتفعت مبيعات سوق السيارات المصرية بأكثر من %29.3 خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر الماضى، واقتربت المبيعات من 147 ألف وحدة، محققة فى سبتمبر وحده 21 ألف سيارة.

وذكرت وكالة فوكاس تو موف أن مصر احتلت المركز الثانى بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بعد أن تمكنت من تحقيق نمو بلغ %29.3 بإجمالى 146 ألفًا و950 سيارة، مقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 113 ألفًا و650 سيارة.

وهيمن التراجع على مبيعات السيارات مع تفشى فيروس كورونا فى كافة الدول العربية باستثناء مصر، وفقًا لتقرير فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات الصادر هذا الأسبوع.

وشهدت المبيعات الإجمالية من سيارات الركوب فى المنطقة العربية تراجعًا بنسبة تصل إلى %17.4 خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020، بإجمالى 943.5 ألف سيارة، مقارنة بحجم مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 1.14 مليون وحدة.

واستمر تربع السعودية على قمة الدول العربية الأعلى شراءً للسيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى رغم تراجع المبيعات بها بنسبة %8.6 لتسجل 334 ألفًا و504 سيارات، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 365 ألفًا و978 سيارة.

واحتلت مصر المركز الثانى، وحصدت الإمارات المركز الثالث بعد تراجع مبيعاتها %33.9 لتسجل 118 ألفًا و417 سيارة، مقارنة بمبيعات 2019 التى قدرت بنحو 179 ألفًا و148 مركبة.

وتمكنت المغرب – أكبر منتج للسيارات فى المنقطة العربية، من اقتناص المركز الرابع بإجمالى 85 ألفًا و44 سيارة، مقابل 112 ألفًا و492 وحدة مباعة العام الماضى، بتراجع %24.4

وأشار تقرير F2M إلى حصد الكويت المركز الخامس ببلوغ المبيعات بها 57 ألفًا و218 سيارة، مقابل 81 ألفًا و160 وحدة، بتراجع %29.5

وهوت مشتريات سلطنة عمان من 79.4 ألف وحدة إلى 50.9 ألف وحدة بنسبة انخفاض تقترب من %36 بينما تراجعت مشتريات العراق بنسبة %29.5 من 52.5 ألف إلى 37 ألف سيارة، ومشتريات تونس من 37 ألف وحدة إلى 33.8 ألف وحدة بنسبة هبوط بلغت %9

وتقلصت مبيعات السيارات فى قطر بحوالى %21 لتهبط من 35.4 ألف إلى 28 ألف سيارة تليها الأردن بنسبة انخفاض %16 من 22 ألف إلى 18.5 ألف وحدة، والبحرين بحوالى %20 لتتراجع مبيعاتها من 22.7 ألف العام الماضى، إلى 18 ألف سيارة هذا العام حتى نهاية سبتمبر.

وجاءت الدول المتعثرة اقتصادياً والتى مازالت تعانى من الحروب الأهلية فى ذيل القائمة، منها لبنان التى هوت المبيعات بها بأكثر من %68 من 28 ألف إلى 9 آلاف وحدة، و اليمن بحوالى %31 من 6 آلاف إلى 4 آلاف سيارة، وسوريا من 6 آلاف فى عام 2019 إلى 1753 فقط حتى نهاية سبتمبر الماضى.