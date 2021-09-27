مصر تحتل المركز الثامن عربيًا و24 عالميًا فى إنتاج النفط (تفاعلي)

بلغ إنتاج مصر من البترول 616 ألف برميل يوميًا خلال عام 2020 بحسب بيانات موقع بريتيش بتروليوم

احتلت مصر المركز الثامن عربيًا و24 عالميًا فى إنتاج النفط خلال 2020 بعد أن تمكنت من إنتاج 616 ألف برميل نفط يوميًا، مقارنة بمعدلات إنتاجها خلال 2019 والتى سجلت 653 ألف برميل يوميًا، بتراجع بلغت نسبته 5.7%، وذلك بحسب البيانات والإحصائيات المنشورة على موقع بريتيش بتروليوم.

واستحوذت مصر على حصة 2.2% من إجمالى إنتاج الدول العربية من البترول، فيما بلغت حصتها من الإجمالي العالمي 0.7%.

إنتاج النفط فى الدول العربية يهبط 11%

قال تقرير بريتيش بتروليوم ‏إن إنتاج الدول العربية من النفط هبط فى 2020 بنسبة 11%، ليسجل 27 مليون برميل يوميًا، مقابل 31.3 مليون برميل يوميًا فى 2019.

واحتلت السعودية المركز الأول فى قائمة الدول العربية الأعلى إنتاجًا للبترول بإجمالى 11 مليون برميل يوميًا، بحصة 39% من الإجمالى العربي.

وجاءت العراق فى المركز الثاني فى القائمة بعد إنتاجه 4.1 مليون برميل يوميًا، لتحصل على حصة تقدر بـ 15.8%.

وحصدت الإمارات على المركز الثالث بإنتاجها 3.6 مليون برميل بتورل يوميًا، بحصة سوقية 13.2% من إجمالى إنتاج الدول العربية.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب الكويت، بإنتاجها 2.7 مليون برميل، لتقتنص حصة تمثل 9.8% من إنتاج الدول العربية.

وخامسًا، قطر بإنتاجها 1.8 مليون برميل خلال العام الماضي، بحصة سوقية تصل إلى6.1% من إجمالى إنتاج النفط فى الدول العربية.

وتمكنت الدول الخمس السابقين من الإستحواذ على حصة تمثل 84% من إجمالى إنتاج الدول العربية من النفط خلال العام الماضى.

إنتاج النفط فى العالم يهبط إلى أدني مستوى له منذ 2014

أشارت بيانات بريتيش بتروليوم إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى هبوط إنتاج النفط فى العالم إلى أدني مستوى له منذ 2014 بسبب سياسات الإغلاق العام التى اعلنتها الدول فى سبيل السيطرة على الوباء.

وبلغت إجمالى إنتاج النفط اليومي فى العالم خلال العام الماضى 88.4 مليون برميل، مقارنة مع حجم الإنتاج فى 2019، والذى بلغ 94.9 مليون برميل يوميًا، بتراجع 78%.

وتمكنت أكبر 10 دول منتجة للنفط فى العالم خلال 2020 من الاستحواذ على حصة تمثل 72.2% من الإنتاج العالمي.

وشاركت 4 دول عربية فى قائمة الدول الأعلى إنتاجا للنفط العام الماضى وهم السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت.

وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للنفط خلال 2020، بإجمالى 16.5 مليون برميل يوميًا، بحصة سوقية 18.6%.

وجاءت السعودية فى المركز الثاني فى القائمة بإنتاجها 11 مليون برميل يوميًا، بحصة تصل إلى 12.5% من الإجمالى العالمي.

وحصلت روسيا على المركز الثالث حيث بلغ إنتاج النفط بها 10.7 مليون برميل يوميًا، بحصة 12.1% من الإجمالى العالمي.

وحصدت كندا على المركز الرابع فى قائمة الدول المنتجة للنفط بإنتاجها 5.1 مليون برميل يوميا، بحصة 5.8%.

أما المركز الخامس، فجاء من نصيب العراق، بعد إنتاجه4.1 مليون برميل يوميًا، بحصة تقدر بـ 4.7% من الإنتاج العالمي.

وهيمنت الصين على المركز السادس بإنتاجها 3.9 مليون برميل بترول يوميًا، بحصة تصل إلى 4.4%.

وحصلت الإمارات العربية المتحدة على المركز السابع، بإجمالى 3.6 مليون برميل نفط منتج يوميًا، بحصة تمثل 4.1% من الإنتاج العالمي.

وفي المركز الثامن إيران، حيث بلغ إنتاج النفط بها 3.1 مليون برميل يوميًا، بحصة تقدر بـ 3.5%.

واستحوذت البرازيل على المركز التاسع فى قائمة الدول المنتجة للنفط خلال 2020، بإجمالى 3 مليون برميل يوميًا، بحصة 3.4%.

أما المركز العاشر، فاقتنصته دولة الكويت والتى سجل إنتاج النفط بها 2.7 مليون برميل يوميًا، بحصة تقدر نسبتها بـ 3% من إجمالى العالمى فى 2020.