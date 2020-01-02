مصر تحتل المرتبة 46 في أقساط التأمين على الحياة عالميا بعد كينيا واليونان

ضمت القائمة عشرة أسواق كبار فى نشاط التأمين على الحياة خلال 2018

احتلت مصر المرتبة الـ 46 عالميا من حيث حجم أقساط التأمين على الحياة خلال عام 2018 لتبلغ 593.9 مليون يورو ، فى حين سبقتها كينيا فى الترتيب فى المركز الـ 45 عالميا بحجم أقساط 714.5 مليون يورو.

وسبقت مصر سلوفاكيا فى المركز الـ 44 عالميا بحجم أقساط 1.2 مليار يورو ، وحلت اليونان فى المركز الـ 38 عالميا فى أقساط تامينات الحياة بحجم أقساط 1.9 مليار يورو خلال عام 2018، وسبقتها دولة التشيك فى المركز الـ 37 بحجم أقساط 2.3 مليار يورو خلال نفس الفترة.

الولايات المتحدة والصين يتصدران الترتيب العالمى

وضمت قائمة العشرة أسواق الكبار فى نشاط التأمين على الحياة خلال العام الماضى 2018 تصدرتهم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم اقساط 556.2 مليار يورو ، تلاها العملاق الصينى فى المركز الثانى بحجم أقساط 265.2 مليار يورو، وحلت اليابان فى المرتبة الثالثة فى أقساط تأمينات الحياة بمبلغ 257.5 مليار يورو خلال 2018.

بريطانيا الرابعة عالميا فى أقساط التأمين على الحياة

وجاءت بريطانيا فى المرتبة الرابعة فى الترتيب العالمى لأقساط تأمينات الحياة وفقا لتقرير «خريطة التأمين العالمية» الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين بحجم أقساط 170.2 مليار يورو خلال 2018.

وحلت فرنسا فى المركز الخامس بحجم أقساط 134.6 مليار يورو وتلتها ايطاليا فى المرتبة السادسة بحجم أقساط فى نشاط تأمينات الحياة بلغ 105.6 مليار يورو خلال العام الماضى.

الجراف التفاعلى التالى يوضح العشرة الكبار فى نشاط تأمينات الحياة والمبلغ بالمليون يورو وفقا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز للتأمين وإعادة التأمين.

وفى المركز السابع جاءت ألمانيا بحجم أقساط فى تأمين الحياة بلغ 86.9 مليار يورو خلال عام 2018، تلاها فى الترتيب العالمى لشركات التأمين فى نشاط تأمينات الحياة كوريا الجنوبية فى المرتبة الثامنة بحجم أقساط 84.1 مليار يورو، واحتلت الهند المركز التاسع فى الترتيب بحجم أقساط 56.7 مليار يورو، وفى المرتبة العاشرة حلت كندا بحج أقساط بلغت 47.5 مليار يورو خلال العام الماضى.

وطبقا للتقرير فقد ارتفع حجم أقساط صناعة التأمين العالمية إلى 3.65 تريليون يورو العام الماضى (باستتثناء أقساط التأمين الصحى)، وتمثل أقساط صناعة التأمين العالمية 5.4% من الناتج الاقتصادي العالمي، وذلك بالمقارنة على أساس سنوي، فإن الزيادة الاسمية في دخل الأقساط- بعد التعديلات التي تعكس آثار تحويل العملات الأجنبية- تقدر بنحو 3.3%، وقد أسهمت كل من البلدان الناشئة والصناعية في النمو المتواضع خلال 2018.

الخريطة التالى توضح حجم أقساط تامينات الحياة فى 57 دولة على مستوى العالم .