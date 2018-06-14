مصر تحتل المرتبة 21 للأعلى كثافة عمالية بصناعة السيارات

شريف عيسى أظهرت بيانات الرابطة العالمية لمصنعى السيارات OICA احتلال مصر المرتبة 21 فى قائمة الدول الأعلى كثافة عمالية بمجال صناعة السيارات، بإجمالى 73 ألفاً و200 وظيفة، بينما جاءت الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم فى المركز الأول، إجمالى مليوناً و605 وظائف. أشارت البيانات إلى أن أمريكا احتلت

شريف عيسى



أظهرت بيانات الرابطة العالمية لمصنعى السيارات OICA احتلال مصر المرتبة 21 فى قائمة الدول الأعلى كثافة عمالية بمجال صناعة السيارات، بإجمالى 73 ألفاً و200 وظيفة، بينما جاءت الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم فى المركز الأول، إجمالى مليوناً و605 وظائف.

أشارت البيانات إلى أن أمريكا احتلت المركز الثانى فى القائمة بإجمالى 954 ألفاً و210 فرص عمل، بينما حلت ألمانيا بالمركز الثالث، وبلغ عدد العاملين فى مجال صناعة السيارات بها 773 ألفاً و217 عاملًا.

اقتنصت روسيا المركز الرابع بإجمالى 755 ألف موظف بمجال صناعة السيارات، فيما حصدت اليابان المركز الخامس بعدد عاملين 725 ألف موظف، أما المركز السادس، جاء من نصيب إسبانيان التى بلغت الطاقة العمالية بمصانع السيارات المتواجدة بها 330 ألفاً.

قال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك«، إن الإحصاءات المعلنة عن عدد العاملين بسوق السيارات غير دقيق، لا سيما أن صناعة السيارات ليست من الصناعات كثيفة العمالة.

أكد مسروجة أن إجمالى عدد العاملين فى صناعة السيارات يصل فى المتوسط إلى 15 ألفاً، مع إضافة العاملين فى مجال الصناعات المغذية فإن تعداد العاملين يكون بين 45 إلى 50 ألف عامل وموظف.

أوضح أن حال مقارنة العامل بصناعة السيارات فى كل من اليابان ومصر، فإن متوسط إنتاج العامل فى اليابان من السيارات يصل إلى سيارة كل يوم، فى حين أن العامل الواحد يتمكن من إنتاح سيارة واحدة بالكامل كل شهر، مضيفاً أن الاستثمار بقيمة مليار دولار فى صناعة السيارات يوفر 3000 عامل فقط.

أضاف أن الصناعات الكثيفة العاملة فى مجال صناعة السيارات، صناعة السيارات التجارية مثل سيارات الإسعاف، والمطافئ، وغيرها.

ويوضح الجدول التالى أكبر 10 دول الأكثر توضيفاً بمجال صناعة السيارات عالمياً.

