مصر تحتل المرتبة الأولى فى زيارات معرض اكسبو أستانة

محمد ريحانشهد الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو أستانة 2017 اقبال غير مسبوق في تاريخ مشاركات مصر في معارض اكسبو، الذي اقيم علي مساحة 350 م2 استقبل نحو مليون و299 الف زائر لتتصدر مصر قائمة الـ 115 دولة المشاركة بالمعرض وفقاً للتقارير الصادرة عن المعرض.يذكر أن معرض اكسبو استانة الذي اختتمت

محمد ريحان

شهد الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو أستانة 2017 اقبال غير مسبوق في تاريخ مشاركات مصر في معارض اكسبو، الذي اقيم علي مساحة 350 م2 استقبل نحو مليون و299 الف زائر لتتصدر مصر قائمة الـ 115 دولة المشاركة بالمعرض وفقاً للتقارير الصادرة عن المعرض.

يذكر أن معرض اكسبو استانة الذي اختتمت فعالياته يوم الاحد الماضي عقد خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 10 سبتمبر بدولة كازاخستان تحت شعار” طاقة المستقبل” وافتتحه نور سلطان نذارباييف رئيس جمهورية كازخستان بحضور الرئيس الروسي فلادمير بوتين والملك فيليب الثالث ملك اسبانيا وعدد من قادة ورؤساء الدول وهيثم كامل سفير مصر بكازاخستان وهشام الدميري رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة ورئيس المكتب التجاري المصري بكازاخستان، بالاضافة الي 32 منظمة دولية.

وقال المهندس أحمد طه المفوض العام علي المشاركة المصرية باكسبو استنانة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن الجناح المصري تم تنظيمه تحت شعار” أرض الفرص” حيث تم استعراض المقومات المصرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لمصر وعرض الثروات الطبيعية وخارطة الطريق لزيادة الاعتماد عليها مستقبلاً، بالاضافة الي الفرص الاستثمارية والصناعية والتعريف بخطط التنمية المستقبلية.

واشار الى أن الفعاليات شملت تسليط الضوء على الجوانب الحضارية والتاريخية والطبيعية والصناعية لمصر وتأثيرها علي العالم من كل المحاور باستخدام أدوات عرض تفاعلية، لافتا الي ان المشاركة في هذا المحفل الدولي ستسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحقيق الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخري المشاركة بالمعرض وتنشيط التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروآسيوي.

من جهة أخرى استعرض المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الفاعليات التي تمت على هامش المعرض حيث تم تنظيم منتدى الاعمال المصرى الكازاخى بحضور ٧ شركات مصرية تمثل ٧ قطاعات صناعية مختلفة وأكثر من ٤٠ شركة كازاخية وعقد أكثر من ٢٠٠ اجتماع مع الجانب الكازاخى لحوالي ٢٦ شركة مصرية وتم تعريف مجتمع الاعمال الكازاخى بالمنتجات المصرية عالية الجودة اضافة الى تعريف الشركات المصرية على احتياجات السوق الكازاخية.