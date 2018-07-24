مصر تحتفل بتخريج دفعات جديدة من «حماة الوطن»

بدور إبراهيم





السيسى يصدق على ترقية اللواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمى إلى رتبة الفريق ويمنح قلادة النيل ليوسف صديق عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

المشير طنطاوى والمستشار عدلى منصور ورئيسا مجلس النواب والوزراء على رأس الحضور

الشئون المعنوية تعرض فيلما تسجيليا بعنوان «قادة فى وجدان الأمة»

أكثر من 1500 مقاتل من طلبة «الحربية» يشاركون فى عرض رياضى



احتفلت مصر، والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، ليتضموا إلى «حماة الوطن» وهم الدفعة 112 حربية وما يعادلها من الضباط المتخصصين دفعة يناير 2018 و47 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعات المشير محمد حسين طنطاوى، و69 من الكلية البحرية و46 من كلية الدفاع الجوى، دفعتى المشير فخرى محمد على فهمى، و85 من الكلية الجوية دفعة اللواء طيار أركان حرب مصطفى شلبى الحناوى، و55 من الكلية الفنية العسكرية، دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى، والتى ضمت العديد من الوافدين من ليبيا وفلسطين والكويت واليمن ومملكة البحرين وجزر القمر المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعات الجديدة، فى مراسم احتفالية كبيرة حضرها أسر الخريجين، والمشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين، وقدامى مديرى الكليات والمعاهد العسكرية، وفى نهاية الحفل عزفت الموسيقات السلام الوطنى.

بدأت مراسم الاحتفال بوصول الرئيس السيسى لمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، وقام بتحية أسر الخريجين التى قابلته بعاصفة من الهتافات الحماسية والتصفيق، تعبيرًا عن فرحتهم بمشاركته أبنائهم حفل التخرج ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة بكل قيمها وتقاليدها ومسئوليتها تجاه مصر وشعبها العظيم.

وكان فى استقبال الرئيس، الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومديرى الكليات العسكرية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى.

وبدأت مراسم الحفل بالعرض الرياضى، وقدم أكثر من 1500 مقاتل من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية عرضًا رياضيًا تضمن العديد من التمرينات البدنية، والتى تعد إحدى صور الأنشطة الأساسية لحياتهم اليومية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية ورياضات الدراجات الهوائية والكاراتيه والكونج فو، كما شكل الطلبة بأجسادهم رقم الدفعة (112) حربية وهم يؤدون التمرينات المختلفة التى عكست مدى ما اكتسبته الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كل المهام، وفى نهاية العرض تقدمت مجموعة من الناقلات تحمل عددا من مقاتلى الكلية الحربية يؤدون مجموعة مختلفة من التمرينات البدنية التى تؤدى بطرق مبتكرة، ومما هو جدير بالذكر أن الكلية الحربية قد حصلت على المركز الأول لدورى الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، مما يعكس مدى الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية المختلفة.

وتضمن الاحتفال عرضًا لمعدلات الأداء لطلبة الكلية الحربية من التخصصات المختلفة، وتدفق إلى ساحة الاحتفال المركبات والمدرعات والمعدات تحت قيادة نخبة من طلبة القسم النهائى للكلية الحربية، وفى إطار التدريب التخصصى الراقى صدرت الأوامر لعناصر تشكيل المعركة من الطلبة المقاتلين بتنفيذ مهمة تكتيكية للقضاء على العدو، وفى دقة ومهارة اتخذت جميع العناصر أوضاعها الابتدائية أمام المعدات استعدادًا لأداء المهام المكلفين بها، وقام طلبة جناح المشاه بتجهيز مركبات القتال وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، فيما قام طلبة جناح المدرعات بإعداد وتجهيز (دبابات M1A1) للقتال كما استعدت عناصر المدفعية بتجهيز المدافع ذاتية الحركة للعمل مع فتح مركز الملاحظة، وقام طلبة جناح الحرب الإلكترونية بإقامة وتشغيل محطات الاستطلاع والإعاقة مع قيام طلبة جناح الإشارة بتحقيق وتأمين السيطرة الإشارية، وقام طلبة جناح حرس الحدود بفتح وتشغيل أحدث الرادارات الأرضية والساحلية، كما قام طلبة جناحى الإمداد والتموين والأسلحة والذخيرة بتجهيز العناصر الإدارية والطبية والفنية للعمل، وعقب انتهاء استعداد جميع عناصر تشكيل المعركة نفذ الطلاب معركة صد وتدمير لعناصر العدو باستخدام مختلف المعدات والمركبات والأسلحة الصغيرة وطبقا للمعدلات القياسية، عكس ما وصل إليه الخريجون من مستوى راق يؤهلهم لقيادة وحداتهم الفرعية داخل صفوف القوات المسلحة، وتنفيذ كل المهام التى تسند إليهم بدقة وكفاءة عالية.

كما قدمت الموسيقات العسكرية عرضًا فنيا وموسيقيا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى جسدت ملامح من نضال الشعب المصرى من جيل إلى جيل، وحملت رسائل الدعوة إلى العمل والعطاء من أجل الوطن، والتى تفاعلت معها أسر الخريجين فى جو حماسى، تعبيرا عن فرحتهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف «حماة الوطن».

واستعرضت عناصر من طلبة الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة مهاراتهم البدنية والعضلية فى فنون الاشتباك والدفاع عن النفس‏ والقتال المتلاحم‏ باستخدام السلاح وبدونه والتسلق والنزول من وإلى الارتفاعات المختلفة بطرق غير نمطية، وكذلك تنفيذ مهام الاقتحام الرأسى للمبانى كأحد نتائج التدريب المشترك بين طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة، بعد أن أصبح لهم هدفًا واحدًا وهو الحفاظ على أمن ومقدسات وطننا الغالى مصر، كما نفذ الطلبة مهارات الاشتباك الحر والسيطرة على العناصر الإرهابية المعادية والتعامل مع أكثر من خصم فى وقت واحد، وعبور الموانع متدرجة الصعوبة والارتفاع، كذلك أداء عدد من التمارين الرياضية شديدة الصعوبة، والنزول والصعود من وإلى الارتفاعات المختلفة واجتياز

الموانع الطبيعية والصناعية، أظهرت مدى الجرأة والاحترافية والكفاءة البدنية العالية التى تؤهلهم لتنفيذ كل المهام القتالية ذات الطبيعة الخاصة.

واستعرضت المجموعات المدربة على أعمال مكافحة الإرهاب والقتال فى المدن مهاراتهم فى الاقتحام والسيطرة على المركبات المتحركة ومهارات تطعيم المعركة ومهاجمة الوحدات الميكانيكية والمدرعة والأرتال المتحركة وتنفيذ الرمايات غير النمطية من الحركة والقفز من المركبات واجتياز الموانع المتحركة، وكذلك تنفيذ عملية اقتحام مبنى تتحصن داخله العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن والمحتجزين باستخدام الوسائل المبتكرة، أظهر مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ أصعب المهام تحت مختلف الظروف.

واختتم عرض القوات الخاصة بمرور ناقلات تحمل مجموعة من الطلبة المقاتلين ينفذون تمرينات مختلفة لما يتم تدريبهم عليها يوميًا لرفع لياقتهم البدنية ويستعرضون مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة لإظهار مدى مايتمتعون به من لياقة بدنية عالية، واستعرض فريق كمال الأجسام للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة الأوضاع المختلفة لرياضة كمال الأجسام، والتى تعكس مدى ما وصل إليه مقاتلو الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من قوة بدنية ومهارة فى الأداء.

يذكر أن قد تم تأهيل الطلبة المقاتلين من الكلية الحربية بفرقة معلمى الصاعقة وفرقة القفز الأساسية بالمظلات ليكونوا قادرين على تنفيذ مختلف المهام وبأعلى مهارة قتالية، وحصلت الكلية الحربية على المركز الأول فى مسابقة الرماية الدورية للكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة.

وعلى وقع مارش نشيد الجيش، تقدم طابور العرض العسكرى، والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين من كليات البحرية والجوية والدفاع الجوى والفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، ودفعات الجامعيين ومجموعة رمزية من طلبة كلية الشرطة فى أداء متميز وانضباط عسكرى راق يتقدمهم حملة الأعلام.

وتحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار.

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، بإعلان نتيجة الخريجين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وصدق القائد العام للقوات المسلحة على النتيجة

النهائية لامتحانات التخرج، وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط دخول الامتحان النهائى %99.6 ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة إلى الدفعات الجديدة.

وقام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بإعلان قرار تعيين الخريجين، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم وردد الخريجون يمين الولاء.

وتم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان « قادة فى وجدان الأمة « استعرض ملامــح من بطولات المشير فخرى محمد على فهمى، والمشير محمد عبد الغنـى الجمســى، واللواء طيار أركان حرب مصطفى شلبى الحناوى، والمشير محمد حسين طنطاوى، والذين كرمتهم القوات المسلحة بإطلاق أسمائهم على دفعات الخريجين الجدد، وصدق الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية اللواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق اعتبارا من 22/7/2018.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن خريجى الدفعات الجديدة نخبة من شباب مصر يفخرون بمصريتهم وشرف انتمائهم لقواتهم المسلحة الباسلة، محصنين ضد كل أساليب الحروب الحديثة، مؤكدًا أنهم يمثلون دعما قويا للقوات المسلحة فى كل التخصصات بما اكتسبوه من علوم ومعارف وخبرات متراكمة تعينهم على آداء مهامهم المستقبلية فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، لتبقى مصر واحة للأمن والاستقرار لكل أبنائها وتواصل دورها الرائد فى المنطقة، والعالم فى ظل إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة، موجهًا التهنئة لأسر الخريجين على انضمام أبنائهم للقوات المسلحة العريقة، كما وجه التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية مصر عالية خفاقة.

وقام أوائل الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة بإهداء القائد الأعلى للقوات المسلحة هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما قام الشباب وأوائل الجامعات المصرية بإهداء الرئيس درع الجامعات، مؤكدين أنهم يصطفون فى خندق واحد مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة فى مشهد وطنى مشرق يجسد قيمة ومكانة مصر المستقبل.

وفى إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو 1952، صدق الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح قلادة النيل لاسم العقيد أركان حرب يوسف منصور صديق عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو المجيدة.