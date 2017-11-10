مصر تحتفل بالأسبوع العالمى لريادة الأعمال ..الأحد المقبل

المال - خاص تنطلق فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، بالقاهرة، الأحد المقبل، تحت رعاية وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح المهندس أحمد عثمان، رئيس الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، ونائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، بأن الأسبوع العالمى تنظمه…

المال – خاص

تنطلق فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، بالقاهرة، الأحد المقبل، تحت رعاية وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وصرح المهندس أحمد عثمان، رئيس الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، ونائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، بأن الأسبوع العالمى تنظمه مصر للعام العاشر على التوالى، وتقام فعالياته فى مختلف محافظات وجامعات مصر، تزامناً مع أكثر من 160 دولة حول العالم.

وأكد عثمان أن رعاية ومشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى الأسبوع العالمى لريادة الأعمال تعكس اهتمام الدولة بفكر ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الاتجاه إلى العمر الحر وترسيخ مبادئ الإبتكار والإبداع، بالإضافة إلى إعطاء دفعة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الأسبوع العالمى يشهد هذا العام العديد من الأحداث والفعاليات التى تمثل مرحلة جديدة لهذا الحدث العالمى فى مصر، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة النصف سنوي في مصر، وهي أول مرة يعقد فيها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبدأ أنشطة الأسبوع العالمى بافتتاح منتدى سياسات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة بيتر فان جوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، ومشاركة نخبة من رجال الأعمال ورواد الأعمال وخبراء تنمية المؤسسات المصرية والدولية.

وتتناول جلسات المنتدى قضايا هامة لمساندة وتوعية رواد الأعمال، من بينها إتاحة الدخول إلى الأسواق والتمويل الملائم والدعم اللازم للابتكار والمواهب.