مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية لمراقبي صناديق المعاشات

مروة عبد النبى :احتفظت مصر ،للمرة الثالثة على التوالي ،بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات لدورة جديدة ممتدة من 2018 حتي 2019، بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة حاليا بمورشيوس من بين74 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة.قال الدكت

مروة عبد النبى :

احتفظت مصر ،للمرة الثالثة على التوالي ،بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات لدورة جديدة ممتدة من 2018 حتي 2019، بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة حاليا بمورشيوس من بين74 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة.

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة تعتمد فى رقابتها على صناديق التأمين الخاصة- التى تقدم تغطيات تأمينية أختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة – على أسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين، مشيراً إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر يزيد عن 600 صندوق منتشرة عبر محافظات الجمهورية، ويناهز عدد أعضائها 4.6 مليون عضو،وبحجم استثمارات يزيد عن 60 مليارجنيه.

من جانبه وصف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلها في اجتماعات المنظمة ، فوز مصر للمرة الثالثة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية بالتقديرً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها.

وأكد أن الهيئة حرصت على الإرتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة لتكون نموذجا أقليميا من خلال العمل على زيادة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها ، وكذا تعظيم أدائها مع الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الأشراف والرقابة على نشاط الصناديق ، ورفع كفائتها أداريا وفنيا بالآرتقاء بالكوادر البشرية العاملة بها.

ومن المعروف أن اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق الاستثمار والمشكلة من رئيس المنظمة ونائبه وأمين الصندوق و12 دولة من بين الدول الأعضاء من أهم اللجان المنوط بها إدارة شئون المنظمة ومتابعة كل ما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة على المستوى الدولي.