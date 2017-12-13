مصر تحافظ على ترتيبها الثالث بين أكثر الدول حبسا للصحفيين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن قالت لجنة حماية الصحفيين CPJ إن مصر بقيت في ترتيبها الثالث بين أكثر الدول حبسا للصحفيين بعد تركيا والصين، للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير من اللجنة صدر اليوم ونشره موقع "فوكس نيوز". وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن المجتمع الدولي فشل في الض

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قالت لجنة حماية الصحفيين CPJ إن مصر بقيت في ترتيبها الثالث بين أكثر الدول حبسا للصحفيين بعد تركيا والصين، للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير من اللجنة صدر اليوم ونشره موقع “فوكس نيوز”.

وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن المجتمع الدولي فشل في الضغط على “أسوأ سجاني الصحفيين” ودفعهم لتحسين ظروف حرية الإعلام في 2017.

وأشار التقرير إلى أن الخطاب القومي الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصمه لجهات إعلامية بأنها منابر للأخبار الزائفة، وفر الإطار المناسب لتلك الدول وسهل لهم حبس الصحفيين.

وكانت مصر ثاني أكثر الدول سجنا للصحفيين في 2015، وكانت بين أسوأ 10 دول في 2014.