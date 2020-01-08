مصر تجذب 176 مليون دولار من استثمارات الشركات الناشئة

بلغ عدد الصفقات المنفذة على الشركات الناشئة 564، بنسبة نمو %31 و%12 فى قيمة الاستثمارات مقارنة مع عام 2018.

نجحت شركات التكنولوجيا الناشئة فى مصر خلال العام الماضى فى جذب نحو 176 مليون دولار من صناديق استثمار ورأسمال مخاطر، تمثل %25 من إجمالى استثمارات الموجهة للقطاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 704 ملايين دولار، لا تتضمن صفقة استحواذ «أوبر» الأمريكية على منافستها «كريم» الإماراتية فى قطاع خدمات النقل الذكى عبر المحمول.

وبحسب تقرير أصدرته منصة بيانات الشركات الناشئة MAGNiTT تحت عنوان: «المشروعات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، استحوذت الإمارات على %23 من استثمارات ، تلتها السعودية بنسبة %12، ثم لبنان والأردن بنحو %8 و %6 على التوالى.

وبلغ عدد الصفقات المنفذة على الشركات الناشئة 564، بنسبة نمو %31 و%12 فى قيمة الاستثمارات مقارنة مع عام 2018.

وأرجع التقرير سبب نمو الاستثمار إلى اهتمام حكومات دول المنطقة خلال السنوات الماضية بنشاط ريادة الأعمال والإبداع، من خلال إطلاق صناديق وبرامج مسرعات أعمال مثل صندوق الواحة البحرينى برأسمال 100 مليون دولار، وصناديق شركة مبادلة التابعة لحكومة أبو ظبى والبالغ رأسمالها 250 مليون دولار .

كما أوضح أن عدد صفقات التخارج وصل إلى 27، آخرها ( أوبر – كريم) بقيمة 3.1 مليار دولار، لتعتبر بذلك أول صفقة تتجاوز مليار دولار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإطلاق.

وأعلنت أوبر الخميس الماضى عن إتمام الاستحواذ على كريم رسميا، وبذلك تكون الأخيرة تابعة ومملوكة لأوبر مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية.

وتضمن الاتفاق أن يتم تشكيل مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين عن كريم، علما بأن الشركتين ستشغلان خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

وأعلنت هالة الجوهرى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» التابعة لوزارة الاتصالات فى تصريحات سابقة، عن محاور عملها، والتى تضمنت السعى لزيادة عدد الشركات الناشئة والاستثمارات الداعمة لتوسعاتها.