مصر تجذب 14.8 مليون دولار استثمارات لشركات التكنولوجيا الناشئة

جذبت مصر حجم استثمارات فى قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة خلال يوليو الماضى بلغت قيمتها 14.8 مليون دولار، بزيادة %72 على الشهر ذاته من 2021، بحسب تقرير منصة «ومضة» لدعم رواد الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منها أن 44 شركة ناشئة فى المنطقة استطاعت حصد تمويلات بقيمة 105 ملايين دولار، منها 13 إماراتية ومثلها فى لبنان و6 سعودية و4 مصرية وشركتان مغربيتان، إضافة إلى 6 من دول العراق والكويت وفلسطين وقطر وتونس والسودان.

واقتنص قطاع حلول التكنولوجيا المالية fin tech المركز الأول فى حجم التمويلات بالمنطقة بقيمة بلغت 53 مليون دولار عبر 8 صفقات، تلتها التكنولوجيا الغذائية food-tech بنحو 23 مليونًا، تلتها شركات التكنولوجيا العقارية بنحو 13 مليونًا.

وحصلت الشركات الناشئة بالمنطقة التى يرأسها فريق من رواد أعمال «ذكور» على النصيب الأكبر من التمويلات، بنسبة بلغت %92.7 مقارنة بـنحو %1.3 على نظيراتها التى تقودها مجموعة من رائدات الأعمال، أما التى يرأسها فريق مختلط من الرجال والنساء فحصلت على %5.9 من إجمالى التمويل.

وقال الدكتور هشام عبد الغفار، مؤسس صندوق مينا جروس الاستثماري، إن زيادة استثمارات الشركات الناشئة المصرية مؤشر جيد، مقارنة بالظروف الاقتصادية الراهنة المتمثلة فى الركود التضخمى وارتفاع مخاطر تغير سعر الصرف.

وتابع «عبد الغفار» أن جميع الشركات الناشئة تعانى حاليًا سلسلة أزمات اقتصادية متكررة على صعيد ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح التشغيلية، مثل سويفل وأنغامى، مرشحاً قطاعى التكنولوجيا المالية والصحية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال مصدر مسئول فى إحدى مسرعات الأعمال إن أغلب الشركات الناشئة محليًا اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تعديل نماذج أعمالها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، واحتياجات السوق المصرية، مع البحث نحو تطوير حلول مبتكرة لامتصاص الجزء الأكبر من الموجة التضخمية.

وأكد المصدر لـ«المال» أن بيئة الأعمال فى مصر جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء، فى ظل الدعم الذى توليه وزارة الاتصالات لمجتمع المطورين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين على الكيانات الناشئة التى تقدم حلولًا لوجيستية.