مصر تجدد عقد شراء النفط الخام من العراق

خالد بدر الدين:قال عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الإثنين، إنه سيتم تجديد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات، ولكنه لم يذكر في مزيد من التفاصيل، عندما كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة.وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق ف

خالد بدر الدين:

قال عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الإثنين، إنه سيتم تجديد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات، ولكنه لم يذكر في مزيد من التفاصيل، عندما كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة.

وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل الماضي، تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام، ووصلت أول شحنة بالفعل إلى مصر في مايو الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن “أرامكو” السعودية أكبر شركة نفط في العالم عاودت إمداد مصر بحوالى 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية منذ نهاية مارس بعد أن توقفت في أكتوبر من العام الماضى.

ومن ناحية أخرى، قال مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم، إن مصر تعمل على تطوير 8 معامل تكرير البترول بتكلفة تصل 12.6 مليار دولار ولكنه لم يبين كيفية تمويل هذا التطوير، وذلك بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 41 مليون طن بحلول عام 2020 بالمقارنة مع 38 مليون طن حاليا.