مصر تجدد اتفاقها مع السعودية بإنشاء شركة ملاحة بحرية مشتركة

نادية صابرجدد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس وعبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، مساء أمس " الأحد " الاتفاق بين الطرفين من أجل دعم النقل البحرى بين مصر والسعودية عبر قناة السويس، والذي تم إبرامه&n

نادية صابر

جدد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس وعبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، مساء أمس ” الأحد ” الاتفاق بين الطرفين من أجل دعم النقل البحرى بين مصر والسعودية عبر قناة السويس، والذي تم إبرامه العام الماضي.



ويتضمن الإتفاق قيام شركة بحرى بنقل جميع احتياجات المملكة عبر القناة باستخدام جميع أنواع السفن التابعة للشركة.

كما يتضمن الاتفاق كذلك دراسة إنشاء شركة ملاحة مصرية سعودية مشتركة ممثلة فى هيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري يكون مقرها الرئيسى فى مصر للعمل على نقل كل احتياجات جمهورية مصر العربية بمختلف أنواعها، وكذلك المواد الخام والمنتجات الواردة والمصدرة الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى دراسة إنشاء شركة أخرى مشتركة تعمل فى مجال تقديم الخدمات البحرية المتكاملة للسفن العابرة للقناة وذلك فى منطقة تحدد بمعرفة هيئة القناة السيس وبعد الحصول على التصديقات والموافقات اللازمة لمثل هذه المشروعات.

جاء هذا الاتفاق كواحدة من النتائج الإيجابية الكثيرة التي نجمت عن القاءات التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية أثناء زيارته الأخيرة لمصر من أجل توطيد أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية المميزة بين البلدين الشقيقين.