مصر تتولى رئاسة لجنة الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمي

المال - خاصأعلن اتحاد البورصات العالمية، عن تولي البورصة المصرية، رئاسة لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد وذلك لمدة عامين، فيما تولت بورصتي الأرجنتين وتايلاند نيابة اللجنة التي تضم في عضويتها 27 سوقًا للأوراق المالية، تمثل 21 دولة من أصل 66 حاصلة على عضوية الاتحاد.من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورص

المال – خاص أعلن اتحاد البورصات العالمية، عن تولي البورصة المصرية، رئاسة لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد وذلك لمدة عامين، فيما تولت بورصتي الأرجنتين وتايلاند نيابة اللجنة التي تضم في عضويتها 27 سوقًا للأوراق المالية، تمثل 21 دولة من أصل 66 حاصلة على عضوية الاتحاد.



من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اختيار البورصة المصرية لتولي رئاسة اللجنة يعزز من التعاون المستمر مع أسواق المنطقة، خاصةً والناشئة بصورة عامة، ويرجع إلى المشاركة المثمرة في مختلف المحافل الدولية، وكان آخرها مشاركتها الفعالة في الاجتماع السنوي الأخير للاتحاد الدولي في تايلاند، مطلع شهر سبتمبر الماضي.



وأوضح فريد أن اللجنة معنية بتعزيز أداء الأسواق الناشئة بصورة عامة عبر وضع الدراسات اللازمة والمعنية بسبل وآليات تحسين مستويات السيولة، وزيادة معدلات الاستثمار في هذه الأسواق وتفعيل مساهمتها وتعزيز دورها في خطط التنمية والنمو الاقتصادي لبلدانهم.



علي الجانب الآخر، أشار إلى أنه سيتم وضع تصور من خلال اللجنة بشأن كيفية إستفادة البورصات الناشئة ليس فقط بالتكنولوجيا المالية، وفيما يتعلق بالذكاء الإصطناعي وتنقيب البيانات والتي سيكون لها أثر كبير على تغيير نموذج العمل بالعديد من البورصات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء.