مصر تتوقع ارتفاع استثمارات الأجانب في البترول 23.5%

خالد بدر الدين تتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية حاجز الـ 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017 – 2018 بزيادة 23.5% عن استثماراتها فى السنة المالية الماضية 2016 – 2017 ، بعد أن أكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط

خالد بدر الدين

تتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية حاجز الـ 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017 – 2018 بزيادة 23.5% عن استثماراتها فى السنة المالية الماضية 2016 – 2017 ، بعد أن أكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وقال وزير البترول طارق الملا اليوم الأربعاء، إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 بالمقارنة مع 6.6 مليار في السنة المالية السابقة.

وذكرت وكالة رويترز إن هذه الأرقام تعنى ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7% خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز “الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال السنة المالية 2016-2017 مقابل 6.6 مليار في 2015-2016”.

وسددت مصر خلال النصف الثاني من عام 2016-2017 حوالى 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظُهر الذى يحوي احتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز والتابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بحوالى مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية العام الجارى .

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى .