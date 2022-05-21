مصر تتوقع إيرادات قرب 7 مليارات دولار من قناة السويس هذا العام

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢,٥ مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ ٥,٥ مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأضاف وزير المالية، في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك «مورجان ستانلى»، وممثلي بنك «أوف أمريكا» وبنك «أوف نيويورك»، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية: “نعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص”.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية عقد في لندن عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والمستثمرين منها لقاؤه مع براكريتى سوفات ممثلة عن شركة جولدن مان ساكس ولقاء بوب بيرش من شركة فيدو لتكنولوجيا الاتصالات و شركة بيمكو.

وغادر وزير المالية القاهرة متوجها إلى لندن للمشاركة في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.