مصر تتمسك بشروطها لاستئناف العلاقات مع قطر

خالد بدر الدينأعلنت مصر، اليوم الاثنين، أنها تتمسك بقائمة المطالب التي قدمتها مع السعودية والإمارات والبحرين، إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن حكومة الدوحة.جاء ذلك خلال استقبال مسئولين مصريين وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في القاهرة، اليوم، حيث

خالد بدر الدين

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، أنها تتمسك بقائمة المطالب التي قدمتها مع السعودية والإمارات والبحرين، إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن حكومة الدوحة.





جاء ذلك خلال استقبال مسئولين مصريين وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في القاهرة، اليوم، حيث التقى الشيخ صباح نظيره المصري سامح شكري قبل أن يجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي.

وذكرت وكالة رويترز أن الدول العربية الأربع قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الشهر الماضي، وفرضت عقوبات اقتصادية وتجارية عليها، متهمة إياها بدعم تنظيمات متشددة وبالتحالف مع إيران، لكن الدوحة تنفى هذه الاتهامات.

ورفضت قطر قائمة مطالب قدمتها الدول الأربع لها وقالت إنها انتهاك لسيادتها، بينما تتوسط الكويت لإنهاء الأزمة منذ بدايتها، لكن لم تحقق جهود الوساطة تقدمًا على صعيد حل الأزمة.

وتضمنت المطالب وقف الدعم القطري المزعوم للجماعات المتطرفة وإغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر والحد من علاقات الدوحة بإيران.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري أكد للشيخ صباح، الاثنين، “تمسك مصر بقائمة المطالب المقدَّمة لدولة قطر واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها”، كما ثمّن شكري جهود الوساطة الكويتية لكنه أوضح “أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها”.