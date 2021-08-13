«مصر» تتلقي مليون و766 ألف جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»

تلقت مصر شحنة جديدة تضم مليون و766 ألفًا و400 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة “كوفاكس” العالمية.

وتعمل مبادرة “كوفاكس” العالمية التي يقودها “تحالف ابتكارات التأهب الوبائي” ( CEPI ) و”التحالف العالمي للقاحات والتحصين” (GAVI) و”منظمة الصحة العالمية”.

بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها بأسلوب عادل في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، تم تقديم مليار جرعة من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 لتزويد أكثر من 170 بلداً حول العالم، ويشكل ذلك نحو ثلثي اللقاحات المقدمة عبر مبادرة ’كوفاكس‘ حتى اليوم.

وفي هذا السياق، قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: “يسعدنا اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز جهود تطعيم الشعب المصري بالتعاون مع مبادرة ’كوفاكس‘ العالمية.

وأكدت الوزيرة انه ومع وصول هذه الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، نتمكن من ضمان وصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأعداد المتنامية من المصريين المقبلين على أخذ اللقاح في البلاد، والمضي قدماً في جهودنا للتعافي من آثار الجائحة”.

من جهته قال حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر: “يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 إلى مصر والذي يقدم أملاً جديداً لشعبها. وبالنيابة عن فريق ’أسترازينيكا‘.

وأضاف: “أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في ’كوفاكس‘ ووزارة الصحة والسكان المصرية لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر لتحقيق هذا الإنجاز ضماناً لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكبر عدد ممكن.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء لمكافحة هذه الجائحة”.

وتؤكد “استرازينيكا” على التزامها الراسخ بالتوزيع العادل للقاح وعلى أوسع نطاق ممكن في مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح خلال الجائحة.

وتشير التقديرات بأن لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 قد ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح والحيلولة دون دخول الآلاف إلى المستشفيات .

تم ابتكار لقاح”أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19″ (ChAdOx1) والمعروف سابقاً باسم (AZD1222)، بالتعاون بين “جامعة أوكسفورد” وشركة ” فاكسيتيك (Vaccitech) التابعة لها.

ويستخدم اللقاح نسخة مضعفة من فيروس الرشح العادي الذي يصيب حيوانات الشمبانزي وينتقل بالعدوى بينها، وتحتوي على المادة الجينية لبروتين “سبايك” الموجود في فيروس “سارس-كوف-2”.

وبعد التطعيم، يبدأ بروتين “سبايك”بالتوالد على السطح ليحفز جهاز المناعة على مهاجمة فيروس “سارس-كوف-2” في حال أصاب الجسم لاحقاً.

تعد “أسترازينيكا” (المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية وبورصة ستوكهولم وناسداك بالرمز AZN) شركة عالمية كبري في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية.

تستند في عملها إلى أحدث العلوم وتركز على استشكاف وتطوير والطرح التجاري للأدوية القائمة على الوصفات الطبية في مجالات علم الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الدوائية لأمراض القلب والشرايين والكلى والاستقلاب والجهاز التنفسي والمناعة.

تتخذ “أسترازينيكا” من كامبريدج بالمملكة المتحدة مقراً لها، وتزاول نشاطها في أكثر من 100 دولة.