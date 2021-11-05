اقتصاد وأسواق

مصر تتلقى 3 ملايين و575 ألف جرعة لقاح «موديرنا»

استقبلت مصر عدد 3ملايين و575ألف جرعة من لقاح موديرنا منذ قليل بمطار القاهرة.
المرسي عزت 1:13 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21 1:13 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 3 ملايين و575 ألف جرعة من لقاح موديرنا بمطار القاهرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية استقبال العديد من الشحنات من لقاحات متنوعة.

ووفقا للشحنات التي تتلقاها مصر مؤخرا من لقاحات كورونا، فإن مصر لديها الآن كافة أنواع اللقاحات.

ويوجد بمصر حاليا ملايين اللقاحات من أنواع فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، وسينوفارم وسينوفاك، وسبوتنك.

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كما تقوم مصر حاليا بتصنيع لقاحات سينوفاك في مصانع فاكسيرا، بعد الحصول علي موافقة شركة سينوفاك الصينية علي عمليات التصنيع.

وتقوم مصر حاليا بتطعيم كافة المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18عاما بلقاحات كورونا المختلفة.

ووفقا للحكومة المصرية فلن يسمح بدخول المصالح الحكومية لمن لم يتلق لقاحات كورونا، كما يتم تطعيم كافة العاملين بالحكومة حاليا لبدء تنفيذ القرار قريبا.

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كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة انه يتم حاليا دراسة منح اللقاحات لمن تقل أعمارهم عن 18عاما.

وتلقت مصر ملايين اللقاحات من العديد من الدول في اطار مبادرة كوفاكس والتي تتيح اللقاحات للعديد من دول العالم.

وشهدت الفترة الماضية حالة نشاط في تطعيم العاملين في قطاعات السياحة والبنوك والصناعة والزراعة والبترول والحكومة وشركات القطاع الخاص ، وأساتذة الجامعات وطلبة الجامعات والعاملين في التعليم الأساسي وغيرهم.

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بقلم المرسي عزت

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