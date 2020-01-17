مصر تتقدم 34 مركزا فى سرعة الإنترنت الأرضي.. وسنغافورة الأولى (خريطة تفاعلية)

تقدمت مصر 34 مركز دفعة واحدة على موقع Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل بذلك المركز 97 بدلا من 131 فى نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت.

يشار إلي أن الشركة المصرية للاتصالات استثمرت نحو 43 مليار جنيه في تحديث شبكة بنيتها التحتية منذ عام 2014 منها 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وتصدرت سنغافورة ترتيب 177 دولة بمتوسط سرعة بلغت 200.12 ميجابيت ، تلتها هونج كونج بنحو 164.88 ميجابيت، ثم موناكو الفرنسية مسجلة 148.91 ميجابيت، وحلت رومانيا رابعا بسرعة 144.92 ميجابيت.

وجاءت كوريا الجنوبية فى المركز الخامس بسرعة 144.41 ميجابيت، أعقبتها سويسرا 144.31 ميجابيت، ثم لينتشتاين سابعا 139.01 ميجا . واحتلت تايوان وفرنسا والسويد المراكز من الثامن إلى العاشر بسرعات 137.90 و 131.25 و 131.13 ميجابت.

وتستهدف وزارة الاتصالات الوصول خلال العام الحالي إلى 20 ميجابت متوسط سرعة الأنترنت الأرضي مقارنة بـ 18 ميجابت بنهاية العام الماضي.

وتوضح الخريطة التفاعلية التالية ترتيب أسرع 10 دول فى متوسط سرعة خدمة الأنترنت الأرضي عالميا خلال ديسمبر 2019