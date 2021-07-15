اتصالات وتكنولوجيا

مصر تتقدم 3 مراكز في سرعة الإنترنت الأرضي عالميا وتسجل 42.42 ميجابت خلال يونيو

موناكو الأولي بـ 260.74 ميجابت
المال - خاص 12:29 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 12:29 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

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تقدمت مصر 3 مراكز بين 181 دولة حول العالم خلال شهر يونيو الماضي، فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضي على مؤشر سبيد تيسيت العالمي لتحتل المركز 91 مسجلة 42.42 ميجابت.

بينما احتلت موناكو المركز الأول بمتوسط سرعة بلغ 260.74 ميجابت، تلتها سنغافورة فى المركز الثاني بـ 252.68 ميجا، ثم هونج كونج فى المركز الثالث بـ 248.94 ميجا.

وجاءت رومانيا فى المركز الرابع بـ 220.67 ميجابت، أعقبتها الدنمارك فى المركز الخامس بـ 217.18 ميجابت، وحصدت سويسرا المركز السادس بـ 215.57 ميجا، تلتها تايلاند فى المركز السابع بـ 214.47 ميجابت.

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بينما حلت كوريا الجنوبية فى المركز الثامن بـ 212.12 ميجابت، ثم فرنسا تاسعا بـ 208.15 ميجا، أعقبتها شيلي فى المركز العاشر بـ 203.61 ميجابت.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا و17 عالميا بمتوسط سرعة للخدمة وصل إلي 179.45 ميجا، ثم إسرائيل فى المركز 26 بـ 158.51 ميجا، أعقبتها الكويت فى المركز 32 بـ 138.83 ميجابت، وقطر فى المركز 43 بـ 107.81 ميجا بت، والسعودية فى المركز 50 بـ 91.71 ميجا .

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فيما حصدت عمان المركز 69 بـ 58.60 ميجابت، وتركيا فى المركز 99 بـ 38.03 ميجابت، والعراق فى المركز 109 بـ 31.56 ميجابت، وإيران فى المركز 133 بـ 22.02 ميجابت، وسوريا فى المركز 173 بـ 10.37 ميجا، ثم اليمن فى المركز 180 بـ 6.14 ميجا.

وتذيلت القائمة دولة تركمستان فى المركز 181 الأخير عالميا بمتوسط سرعة 4.49 ميجابت.

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بقلم المال - خاص

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