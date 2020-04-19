مصر تتقدم 18 مركزا فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي عالمياً

تقدمت مصر 18 مركزا دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضى فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضى مسجلة 30.91 ميجابت ، لتحتل مصر المركز 81 عالميا من أصل 176 دولة مقارنة مع المرتبة 99 خلال فبراير الماضى ، كما احتلت المركز الثانى أفريقيا بعد غانا التى جاءت فى المركز 80 بـ 30.91 ميجا.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمى «speed test» وصل متوسط سرعة التحميل ( الدونلود ) العالمى فى مارس الماضى إلى 74.64 ميجابت ، و40.07 ميجا لرفع الملفات ( الآبلود ).

وجاءت سنغافورة فى المركز الأول بمتوسط سرعة بلغ 197.26 ميجابت ، تلتها هونج كونج بـ 168.99 ميجابت ، ثم رومانيا بـ 151.55 ميجا.

وحلت تايلاند فى المركز الرابع بـ 149.95 ميجا ، أعقبها سويسرا خامسا بـ 148.24 ميجا ، تلتها إمارة موناكو الفرنسية سادسا بـ 138.55 ميجابت.

وحصدت فرنسا المركز السابع بـ 136.45 ميجابت ، ثم «ماكاو» الصينية ثامنا بـ 134.73 ميجا ، تلتها السويد تاسعا بـ 134.56 ميجا ، والدنمارك عاشرا بـ 134.13 ميجابت.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز 26 بـ 100.95 ميجابت ، أعقبتها قطر فى المركز 30 بـ 94.49 ميجا ، واقتنصت إسرائيل المركز 37 بـ 82.01 ميجا.

وحلت الكويت فى المركز 48 بـ 62.51 ميجا ، ثم السعودية فى المركز 49 بـ 61.03 ميجا ، بينما جاءت الأردن فى المركز 59 بـ 50.28 ميجابت ، وعمان فى المركز 90 بـ 28.41 ميجا ، والبحرين فى المركز 94 بـ 27 ميجا.

وجاءت تركيا فى المركز 102 مسجلة 24.15 ميجا ، والعراق فى المركز 117 بـ 18.99 ميجابت ، وفلسطين فى المركز 126 بـ 16.27 ميجا ، بينما تذيلت القائمة تركمستان فى المركز 176 بـ 1.89 ميجابت.

يشار إلى أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أعلن فى تصريحات سابقة، عن استثمار المصرية للاتصالات نحو 1.6 مليار دولار فى تحسين سرعة خدمة الإنترنت الأرضى خلال العامين الماضيين وزيادة متوسط سرعة الخدمة فى مصر بنحو 6 أضعاف لتصل إلى 30 ميجابت فى الثانية.

«الإمارات» الأولى بـ «المحمول»..و«كوريا الجنوبية» وصيفاً

وعلى صعيد خدمات الإنترنت عبر المحمول ( الموبايل داتا ) ، تصدرت الإمارات الترتيب من أصل 141 دولة بمتوسط سرعة 83.52 ميجابت ، تلتها كوريا الجنوبية بـ 81.39 ميجابت، ثم قطر ثالثا بـ 78.83 ميجا.

وحصدت الصين المركز الرابع بـ 73.35 ميجابت، أعقبتها كندا فى المركز الخامس بـ 73.16 ميجا ، وحلت هولندا سادسا بـ 72.10 ميجا ، ثم النرويج سابعا بـ 69.33ميجا ، وبلغاريا ثامنا بـ65.37 ميجابت، وأستراليا تاسعا بـ 63.98 ميجا ، وكرواتيا عاشرا بـ 55.13 ميجا.

واحتلت السعودية المركز 12 بـ 54.13 ميجا ، أعقبتها لبنان فى المركز 36 بـ 40.86 ميجا ، ثم عمان فى المركز 38 بـ 36.51 ميجا ، تلتها البحرين فى المركز 39 بـ 36.49 ميجا.

وحصدت الكويت المركز 45 بـ 35.34 ميجا ، أعقبتها تركيا فى المركز 52 بـ 32 ميجابت ، وإيران فى المركز 79 بـ 22.72 ميجا ، وسوريا فى المركز 88 بـ 21.05 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 95 بـ 19.17 ميجا.

واقتنصت الأردن المركز 104 بـ 16.70 ميجا ، تلتها مصر فى المركز 107 بـ 16.11 ميجا ، وتذيلت القائمة أفغانستان فى المركز 141 بـ 6.01 ميجا.

يشار إلى أن متوسط سرعة التحميل عبر الإنترنت المحمول خلال مارس بلغت 30.47 ميجا و10.73 ميجا لرفع الملفات ( الآبلود ).