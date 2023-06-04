مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقدم مصر 10مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع، إذ جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقـابل المـركز رقـــم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنها المؤشر .

و أصدر الجهاز تقريرا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي يعنى برصد التغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة العديد من دول العالم وستكون دولة ساحل العاج هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام بمشاركة دولة هولندا و يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار “دحر التلوث بالمواد البلاستيكية”.

ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:

• تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف الى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع حيث جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقـابل المـركز رقـــم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر .

• ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/ 2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 2%.

• حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية و ذلك عام 2022 .

• حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

• بلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 مليون طن وجاءت محافظتى القاهرة و الدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتى تدوير 28.8% ، 11.5% على التوالي وذلك عام 2021.

• مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة تصدره شركة ( Ernest&Yong) وهي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم في مجال المحاسبة و التدقيق المالى و الاستشارات و الخدمات و يقيس المؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة من حيث طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية.

بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة و التحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع .

• مؤشر الأداء البيئي ( EPI ) و تصدره جامعة يل الامريكية و هو مؤشر يهدف الى تقييم سياسات الدول والتجمعات الاقتصادية تجاه تدهور البيئة وتغير المناخ من خلال ثلاث ركائز أساسية هي حيوية النظام البيئي وصحة البيئة والسياسة المناخية.

• مؤشر أداء تغير المناخ ( CCPI ) وتصدره مؤسسة جيرمان واتش و يهدف الى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية و يقدم تقريرا سنويا عنه إلى قمة المناخ ( COP).

• النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2021 ( الجزء الثالث إصدار يونيو 2023 ) الصادرة عن الجهاز.