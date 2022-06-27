مصر تتقدم مركزين فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضي خلال مايو

تقدمت مصر مركزين خلال مايو الماضي فى متوسط سرعة خدمة الأنترنت الثابت عالميا لتحتل بذلك المركز 83 عالميا مسجلة 41.06 ميجابت .

واحتلت سنغافورة المركز الأول بمتوسط سرعة للخدمة بلغ 209.21 ميجابت ، تلتها شيلي فى المركز الثاني بـ 206.97 ميجابت ، ثم تايلاند فى المركز الثالث بـ 188.31 ميجابت

وجاءت الصين فى المركز الرابع مسجلة 181.90 ميجابت ، أعقبتها هونج كونج فى المركز الخامس بـ 179.14 ميجابت ، ثم الدنمارك سادسا بـ 169.36 ميجابت ، وحلت ماكاو فى المركز السابع بـ 157.78 ميجابت ، أعقبتها أمريكا فى المركز الثامن بـ 152.66 ميجابت.

فيما حلت اليابان فى المركز التاسع بـ 137.19 ميجابت ،ثم رومانيا فى المركز العاشر بـ 136.07 ميجابت .

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا و 17 عالميا مسجلة متوسط سرعة للخدمة بلغ 112.98 ميجابت ، تلتها الكويت فى المركز 22 بـ 105.07 ميجابت ، ثم إسرائيل فى المركز 31 بـ 93.11 ميجابت ، والسعودية فى المركز 39 بـ 83.79 ميجابت ، وعمان فى المركز 71 بـ 49.64 ميجابت

بينما حصدت فلسطين المركز 102 بـ 28.91 ميجا، ثم تركيا فى المركز 104 بـ28.70 ميجابت، والعراق فى المركز 122 بـ 20.30 ميجابت ، والعراق فى المركز 141 بـ 10.34 ميجابت ، وسوريا فى المركز 178 بـ 2.98 ميجابت، واليمن فى المركز 180 بـ 2.02 ميجابت .

وجاءت كوبا فى المركز 182 الأخير بمتوسط سرعة للخدمة بلغ 1.86 ميجابت