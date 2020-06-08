مصر تتقدم فى مجال مواجهة تلوث الهواء وتحتل المركز 94 عالمياً

أظهر دليل الأداء البيئي العالمي لعام ٢٠٢٠ إحراز مصر تقدما بنسبة ٧.٧٪ فى مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية خاصة مجالات مواجهة تلوث الهواء والصرف الصحي والتغيرات المناخية والتي حققت مصر فيها تقدما ملحوظا يتراوح بنسبة من ١١.٢٪ إلى ٣٨.٢٪، حيث احتلت مصر المركز ٩٤ فى ترتيب الدول محل الدراسة هذا العام، وذلك نظرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم تنفيذها ومنها مشروع بنبان الذى تم دعمه من صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى بيان اليوم، أن حصول مصر على هذا الترتيب يعد خطوة للأمام فى ظل أعمال التنمية التى تشهدها مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الابعاد البيئية فى كافة المشروعات التنموية.

وأوضحت وزيرة البيئة ، أننا نقوم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التي تعكس الحالة البيئية في العالم عامة ومصر خاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالوضع البيئي في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية، ويتم دراسة دليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم اعداده واصداره كل عامين بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، ليكون ضمن أدوات تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء البيئي للدول للمساهمة في وضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير الأداء بشكل أكثر فاعلية.

وأضافت وزيرة البيئة أن دليل الأداء البيئي لعام ٢٠٢٠ تضمن عدد ٣٢ مؤشرا بيئيا من بينها عدد ١٢ مؤشرا يستخدم للمرة الأولى، ويغطى عدد 11 مجالا بيئيا وبه مجالان يدرجان فى الدليل للمرة الأولى وهما ادارة المخلفات وخدمات النظم البيئية، موضحة تأثر ترتيب العديد من الدول فى دليل الأداء هذا العام عن الإصدارات السابقة نتيجة التغيرات الجذرية في المؤشرات المستخدمة التي أعلنها معدو التقرير.

وقد علقت وزيرة البيئة على اعلان فوز مصر بجائزتين دولتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام ٢٠٢٠ في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ، متضمنا التمويل الذى تم اتاحته من خلال صندوق المناخ الاخضر لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، مما يساهم فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية فى التصدى لآثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات واستخدام التمويل المناخى لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدة أن هذه الجوائز تعكس جهود مصر في دمج الأبعاد البيئية في البرامج والسياسات والمشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها بدعم من شركاء التنمية.

جدير بالذكر أن الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي EPI تقوم على ترتيب الدول من حيث أدائها فى الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية.

علما بأن تقرير هذا العام يسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط فى الموضوعات الخاصة بالتلوث وهو التوجه الذى بدأت فيه الحكومة منذ عام مضى وهو التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازى .

ويصنف مؤشر الأداء البيئى هذا العام عدد 180 دولة بناء على عدد من المؤشرات التي توفر مقياسا على المستوى الوطني لكيفية وضع البلدان القريبة لأهداف السياسات البيئية الثابتة، مما يوفر آلية تسلط الضوء على الدول الرائدة في الأداء البيئي وأفضل الممارسات.

الدنمارك تحتل المركز الأول فى مواجهة تلوث الهواء

وقد جاءت الدنمارك فى المركز الأول وتبعتها دول لوكسمبورج، سويسرا، المملكة المتحدة ، فرنسا.