مصر تتقدم بأوراق ترشيحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية «IMO» ضمن الفئة «ج»

بدأت المنظمة البحرية العالمية “IMO” استقبال الترشيحات من قبل الدول الأعضاء، تمهيدًا لإجراء انتخاب أعضاء المجلس خلال الدورة الثانية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر 2021.

وحسب مصادر ملاحية، فمن المقرر أن يتم انتخاب أعضاء مجلس المنظمة البحرية الدولية تحت ثلاث فئات “أ” ، و”ب” و”ج”.

وتشمل الفئة “أ” 10 دول التي لها أكبر اهتمام بتقديم خدمات الشحن الدولي، بينما الفئة “ب ” 10 دول لها أكبر اهتمام بالتجارة الدولية المنقولة بحراً.

فيما تتركز الفئة ” ج ” 20 دولة غير منتخبة بموجب (أ) أو (ب) ، والتي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة والتي سيضمن انتخابها في المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم.

وبدأت المنظمة البحرية العالمية “IMO” اعتبارًا من 22 مارس الحالي في استقبال أوراق الدول المتقدمة، حيث أرسلت 26 دولة أوراق ترشيحها من بينها مصر.

ويتم انتخاب مجلس المنظمة البحرية الدولية من قبل الجمعية لمدة عامين تبدأ بعد كل دورة عادية للجمعية، ويعتبر المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول عن الإشراف على عمل المنظمة.

وتقدمت دولة بنما فقط للفئة “أ” حتى ألآن ضمن الـ10 دول ذات الاهتمام الأكبر بتقديم خدمات الشحن الدولي، وبالنسبة لدول الفئة (ب) التي لها أكبر اهتمام بالتجارة البحرية الدولية وضمت أستراليا ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وإسبانيا ، والإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة للفئة (ج) والتي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة والتي سيضمن انتخابها في المجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم فتقدمت كلا من مصر وجزر البهاما، وتشيلي، وقبرص، وإندونيسيا ، و جامايكا، والمملكة العربية السعودية (KSA) ، وماليزيا ، ومالطا ، والمكسيك، والمغرب، ونيجيريا، وباكستان، وفيلبين، ودولة قطر، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، وفانواتو.

وكانت نتيجة انتخابات نوفمبر 2019 قد أسفرت عن فوز مصر ضمن الفئة ” ج ” لتتضمن 20 دولة فائزة وهم سنغافورة 135 تليها مالطا 145 صوتا تليها ماليزيا 142 وقبرص 140 واندونيسيا 139 والباهاماز 137وجنوب افريقيا 136 والمكسيك 135 وشيلي 134 وبلجيكا 133 ومصر 132 وبيرو 132 والمغرب 131 والدنمارك 130 وتركيا 129 وتايلاند 137 وجاميكا 125 والفلبين 119 والكويت 112 وأخيرا المرتبة العشرين جاءت لدولة كينيا بععد اصوات 111 صوتا.

يذكر أن تلك الانتخابات تقام كل عامين بلندن، وقد توجه وفد ضم اللواء بحري أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحري، ويمني ياقوت كبير باحثين بإدارة المعاهدات الدولية، ووائل خليل مدير مكتب Imo، وسالي بهجت باحث بالمكتب الفني برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتعتبر مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل طويلة على البحرين الأبيض والمتوسط، تربط بينهما قناة السويس التي يعبر من خلالها ما يقرب من 18 ألف سفينة سنويا.