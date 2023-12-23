مصر تتفق مع كوريا على توريد 40 وحدة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق

وافق مجلس النواب على اتفاق الترتيبات بين حكومتي مصر وكوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ووافق على قرار اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

وجاءت موافقة مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية برقم 339 لسنة 2023، كما جاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية برقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية.

وقد أعلنت وزارة التعاون الدولي موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، والتي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

وتهدف المنحة المتاحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية وترتيبها، حسب الأولوية والنهوض بها وتحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية والمؤثرة.

كما تهدف المنحة الى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.