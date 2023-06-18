مصر تتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات لبرنامج الطروحات لمدة 5 سنوات

أعلنت الحكومة التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية FCI لتقديم الخدمات الفنية والاستشارات للحكومة لبرنامج الطروحات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إننا اليوم نشهد حدثا مهما ، وأن الحكومة أعلنت عن طرح 32 شركة كمرحلة أولى ببرنامج الطروحات وهناك خطوات تنفيذية ويتم اتخاذها ولكن لضمان الاستدامة فالشراكة هنا مع مؤسسة التمويل أمر مهم جدا، وقدرتهم على تسويق الأصول سوف يساعدنا جدا.

وأشار إلى أن مدة التعاقد 5 سنوات.

المؤسسة ستعمل من خلال وحدة تقييم الأصول لتنفيذ المرحلة المتفق عليها من المشروع.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التعاقد يتضمن أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور استشاري للحكومة يشمل زيادة رأس المال وتحديد القيمة النقدية للأصول وتنفيذ خطة نموذج الخصخصة.

وأشارت إلى أن حجم محفظة الأعمال مع مؤسسة التمويل الدولية يبلغ 7 مليارات دولار وسيضاف لها 2 مليار دولار أخرى.