مصر تتعادل مع أنجولا 2-2 وتتأهل رسميًا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم (فيديو)

تعادل منتخب مصر مع نظيره الأنجولي 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء الهدف الأول لأنجولا في الدقيقة 25، عن طريق اللاعب هيدر كوستا من الكرة التي أبعدها أيمن أشرف داخل منطقة جزاء المنتخب ليُسدد الكرة بنجاح بمرمى محمد الشناوي.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب أنجولا في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء بداعي عرقلة أكرم توفيق للاعبه، سددها مابيلا بنجاح في الدقيقة 36.

أما هدف مصر الأول فجاء عن طريق محمد النني في الدقيقة 45، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء من محمد صلاح ليسددها النني مباشرة.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل بعدما سدد أكرم توفيق كرة قوية في الدقيقة 59 ارتطمت بقدم مدافع أنجولا وسكنت المرمى هدفًا ثانيًا.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر رسميًا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، التي سوف تضم أوائل المجموعات العشرة، ليتم إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2022، من خلال خوض مواجهات مباشرة بين المنتخبات العشرة.

دخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وجاءت تشكيل مصر بحسب ما أعلنه كيروش كالتالي: حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أيمن أشرف، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

لاعبا الارتكاز: عمرو السولية و محمد النني.

خط الوسط المتقدم:عبد الله السعيد، محمد شريف، محمد صلاح.

مهاجم: مصطفى محمد

وجاءت قائمة الاحتياط للمنتخب كالتالي: محمد أبو جبل – محمد صبحي – أفشة – حمدي فتحي – محمود علاء – إمام عاشور – محمد حمدي – أحمد فتحي – أحمد ياسين – أحمد ريان – مروان حمدي – مصطفى فتحي.