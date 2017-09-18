مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار

انتزعت الصدارة من جنوب أفريقيا المال - خاصانتزعت مصر الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبا للاستثمار على مستوى القارة السمراء، وذلك بحسب تقرير "أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018" الصادر عن بنك راند ميرشنت.ويعمل مؤشر جاذبية الاستثمار التابع لمؤسسة أر إم بي (RMB) على قياس

انتزعت الصدارة من جنوب أفريقيا

المال – خاص

انتزعت مصر الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبا للاستثمار على مستوى القارة السمراء، وذلك بحسب تقرير “أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018” الصادر عن بنك راند ميرشنت.

ويعمل مؤشر جاذبية الاستثمار التابع لمؤسسة أر إم بي (RMB) على قياس مستوى النشاط الاقتصادي للدولة على أساس السهولة النسبية لممارسة الأعمال بها، وقد احتلت جنوب إفريقيا مركز الصدارة في جميع الإصدارات الست السابقة من التقرير المذكور.

وازاحت مصر دولة جنوب أفريقيا من مركز الصدارة، لعدة أسباب، يأتي على رأسها حصول مصر على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بها، في الوقت الذي شهدت فيه جنوب إفريقيا تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي بها، إذ تدهورت معدلات النمو الاقتصادي بصورة ملحوظة خلال السبعة أعوام الماضية.

كما تواجه جنوب إفريقيا أيضا مخاوف متزايدة بشأن قضايا القوة المؤسسية والحوكمة، وتأتي هذه المخاوف على الرغم من أن المزايا التي تتمتع بها جنوب إفريقيا تتمثل في عملتها، وأسواق الأسهم ورأس المال، والتي ما زالت تمثل ميزة تنافسية تتمتع بها جنوب إفريقيا عن باقي الدول الأفريقية الأخرى، إذ ما زال الكثير من هذه الدول يواجه قيودا واختناقات في السيولة.

وقد جاءت المغرب في المركز الثالث في التصنيف، بينما انتزعت إثيوبيا المركز الرابع من غانا لتحل الأخيرة في المركز الخامس.