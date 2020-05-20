مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى نموًا فى مبيعات الملاكى بالمنطقة فى الربع الأول

نجت 3 دول عربية من عاصفة تراجع مبيعات السيارات الذى أصاب المنطقة جراء ظهور فيروس كورونا، لتتمكن من تحقيق نموًا فى مبيعاتها من سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى- يناير حتى نهاية مارس-، طبقًا للبيانات الصادرة عن وكالة فولكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات.

شملت الدول التى نمت مبيعاتها من السيارات مصر، والسعودية، والعراق، فيما تراجعت مبيعات باقى دول المنطقة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومات لتقليل معدلات تفشى الفيروس.

قفزت مبيعات السيارات فى مصر بنسبة تصل إلى %58 خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالى لتسجل 37 ألفًا و11 سيارة، وفقًا لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، لتصبح بذلك أعلى الدول العربية نموًا فى مبيعات سيارات الركوب.

أشار تقرير فولكس 2 موف إلى تمكن السعودية من تحقيق نموًا فى مبيعاتها من السيارات خلال الربع الأول 2020، بنسبة تصل إلى %28.1 بإجمالى 141 ألفًا و614 سيارة.

كما صعدت مبيعات العراق من سيارات الركوب خلال تلك الفترة بنسبة %6.1 لتسجل 19 ألفًا، و848 سيارة، بحسب بيانات تقرير F2M.

رصدت المال قائمة أكبر 10 دول عربية مبيعًا لسيارات الركوب خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، وحافظت السعودية على مركز الصدارة بتسليمها 141 ألفًا و614 سيارة، بنمو %28.1 عن العام الماضى.

حلت الإمارات فى المركز الثانى بإجمالى 54 ألفًا و934 سيارة، بتراجع عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تصل إلى %8.8.

حصدت مصر المركز الثالث فى القائمة بعد أن تمكنت من تسليم 37 ألفًا و11 سيارة خلال تلك الفترة، بنمو قدره %58 وفقًا لـ «أميك».

جاءت المغرب فى المركز الرابع رغم تراجع مبيعاتها %21 خلال الربع الأول من العام الحالى، لتسجل 32 ألفًا و142 سيارة.

أشار تقرير F2M إلى احتلال الكويت المركز الخامس فى القائمة بإجمالى 23 ألفًا و198 سيارة مباعة بتراجع عن العام الماضى بنسبة %20.7.

فى المركز السادس جاءت العراق، التى حققت نموًا فى مبيعاتها من سيارات الركوب خلال فترة الربع الأول 2020، بنسة %6.1 بإجمالى 19 ألفًا و848 سيارة.

أظهر تقرير فولكس 2 موف احتلال قطر المركز السابع بإجمالى 12 ألفًا و346 سيارة، بتراجع %7.8 عن مبيعات نفس الفترة من 2019.

تسبب هبوط أداء سوق السيارات فى الجزائر بنسبة تصل إلى %73.7 خلال الربع الأول، فى احتلالها المركز الثامن فى القائمة، بإجمالى مبيعات 10 آلاف و31 سيارة.

استطاعت البحرين اقتناص المركز التاسع فى القائمة ببيعها 7148 سيارة، خلال الربع الأول من العام الحالى، بتراجع %3.6 عن معدلات البيع خلال 2019.

أما المركز العاشر، فجاء من نصيب دولة الأردن، التى هبطت مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %11.8 لتسجل 6806 سيارات.