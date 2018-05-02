مصر تتصدر قائمة الدولة العربية المستوردة للحوم البرازيلية

وبحسب تقرير حديث لـ «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» أول أمس، تصدرت مصر قائمة الدول المستوردة لمنتجات اللحوم البرازيلية بنحو 138.58 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، بزيادة %193 مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضى، وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 32،61 مليون دولار أمريكية، يأتى بعدها الإمارات العربية المتحدة، التى استوردت منتجات اللحوم، بما يناهز 22،52 مليون دولار، يليها الأردن بما يقارب 18،45 مليون دولار وبارتفاع %60.4 مقارنة بالعام الماضي. وقال ميشيل حلبى، الأمين العام والرئيس التنفيذى لـ «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «سجلت العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية أعلى معدلات النمو، خاصة فيما يتعلق بالصادرات البرازيلية من اللحوم إلى العالم العربى، والتى شهدت ارتفاعا %38 من جهة القيمة و%59 من حيث الحجم. وتابع : تدفعنا هذه الإحصائيات الإيجابية والأرقام القوية إلى الربع الأول، إلى تعزيز توقعاتنا باستمرار نمو الطلب على اللحوم البرازيلية خلال الأشهر المقبل، الأمر الذى يعكس الثقة المتنامية للدول العربية فى منتجات اللحوم البرازيلية. وكشفت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن المجموع الإجمالى للصادرات البرازيلية، إلى الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجارى، والذى بلغ 2،742 مليار دولار، فيما وصل وزن البضائع إلى 9،120 مليار كيلو جرام، وشملت قائمة الصادرات البرازيلية على عدد من الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية بقيمة 579،4 مليون دولار، تلتها الإمارات ما يناهز 494،1 مليون دولار، ومن ثم مصر بما يقارب 473،927 مليون دولار. وبلغت الواردات البرازيلية من الدول العربية 1،776 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، فيما وصل وزن البضائع إلى 9،120 مليار كيلوجرام. وفى خلال الفترة نفسها، صدرت الإمارات إلى البرازيل منتجات بقيمة 60،8 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية 632،8 مليوناً، تأتى بعدها الصادرات الكويتية بقيمة 112،4 مليون دولار.
شهدت صادرات اللحوم البرازيلية، إلى الدول العربية، نموا بنسبة %38 من حيث القيمة، خلال الربع الأول من العام الحالى، وخلال الفترة ذاتها، صدرت البرازيل منتجات اللحوم إلى العالم العربى، بقيمة 190 مليون دولار أمريكى، حسب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية، فإن قيمة الصادرات البرازيلية من اللحوم فى الربع الأول، بلغت 189،75 مليون دولار، بزيادة %38 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير حديث لـ «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» أول أمس، تصدرت مصر قائمة الدول المستوردة لمنتجات اللحوم البرازيلية بنحو 138.58 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، بزيادة %193 مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضى، وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 32،61 مليون دولار أمريكية، يأتى بعدها الإمارات العربية المتحدة، التى استوردت منتجات اللحوم، بما يناهز 22،52 مليون دولار، يليها الأردن بما يقارب 18،45 مليون دولار وبارتفاع %60.4 مقارنة بالعام الماضي.
وقال ميشيل حلبى، الأمين العام والرئيس التنفيذى لـ «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «سجلت العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية أعلى معدلات النمو، خاصة فيما يتعلق بالصادرات البرازيلية من اللحوم إلى العالم العربى، والتى شهدت ارتفاعا %38 من جهة القيمة و%59 من حيث الحجم.
وتابع : تدفعنا هذه الإحصائيات الإيجابية والأرقام القوية إلى الربع الأول، إلى تعزيز توقعاتنا باستمرار نمو الطلب على اللحوم البرازيلية خلال الأشهر المقبل، الأمر الذى يعكس الثقة المتنامية للدول العربية فى منتجات اللحوم البرازيلية.
وكشفت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن المجموع الإجمالى للصادرات البرازيلية، إلى الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجارى، والذى بلغ 2،742 مليار دولار، فيما وصل وزن البضائع إلى 9،120 مليار كيلو جرام، وشملت قائمة الصادرات البرازيلية على عدد من الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية بقيمة 579،4 مليون دولار، تلتها الإمارات ما يناهز 494،1 مليون دولار، ومن ثم مصر بما يقارب 473،927 مليون دولار.
وبلغت الواردات البرازيلية من الدول العربية 1،776 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، فيما وصل وزن البضائع إلى 9،120 مليار كيلوجرام.
وفى خلال الفترة نفسها، صدرت الإمارات إلى البرازيل منتجات بقيمة 60،8 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السعودية 632،8 مليوناً، تأتى بعدها الصادرات الكويتية بقيمة 112،4 مليون دولار.