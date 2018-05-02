مصر تتصدر قائمة الدولة العربية المستوردة للحوم البرازيلية

محمد ريحان: شهدت صادرات اللحوم البرازيلية، إلى الدول العربية، نموا بنسبة %38 من حيث القيمة، خلال الربع الأول من العام الحالى، وخلال الفترة ذاتها، صدرت البرازيل منتجات اللحوم إلى العالم العربى، بقيمة 190 مليون دولار أمريكى، حسب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية، فإن قيمة الص

محمد ريحان: