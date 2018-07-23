مصر تتصدر المتنافسين في الألعاب الإفريقية بـ 86 ميدالية

عبدالغفور أحمد محسناحتلت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للشباب، المركز الأول بين المتنافسين قبل انطلاق فعاليات اليوم الاثنين بعد أن حصدت 86 ميدالية.وبحسب موقع "ايجيبت توداي"، فإن الدورة الثالثة التي تقام حاليا في الجزائر ومن المقرر أن تستمر حتى 28 يوليو، شهدت فوز مصر بـ 49 ميد

عبدالغفور أحمد محسن



احتلت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية للشباب، المركز الأول بين المتنافسين قبل انطلاق فعاليات اليوم الاثنين بعد أن حصدت 86 ميدالية.



وبحسب موقع “ايجيبت توداي”، فإن الدورة الثالثة التي تقام حاليا في الجزائر ومن المقرر أن تستمر حتى 28 يوليو، شهدت فوز مصر بـ 49 ميدالية ذهبية و20 فضية و7 برونزية.



وفي المركز الثاني جاءت الجزائر بإجمالي 76 ميدالية منها 20 ذهبية و 24 فضية و 32 برونزية.



واحتلت نيجيريا المركز الثالث بعد فوزها بـ 37 ميدالية منها 13 ذهبية و9 فضية و15 برونزية.