مصر تتصدر الدول العربية في إعادة تدوير المخلفات خلال 2022 (جراف)

كشف تقرير دولي عن أحدث الإحصائيات الخاصة باعادة تدوير المخلفات الصلبة، عن تصدر مصر الدول العشر الأولى عربياً في إعادة تدوير المخلفات خلال 2022 بنسبة 26.6 درجة، إذ ينتج العالم حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا ، ولكن يتم إعادة تدوير البلاستيك بمعدل أقل حتى مما كان متوقعًا في السابق.

كما جاءت المغرب في المرتبة الثانية من مؤشر إعادة تدوير المخلفات خلال 2022، بنحو 25.4 درجة، ثم الإمارات بمعدل 24.5 درجة، و السعودية فى المرتبة الرابعة محققة 18.8 درجة في مؤشر معالجة المخلفات.

وذكر التقرير أن دولة العراق جاءت فى المرتبة الخامسة محققة 15.4 درجة، و الكويت 15.4 درجة، ثم دولة لبنان 15 درجة، و الأردن 14.6 درجة، والبحرين 14.1 درجة، وفى المرتبة الأخيرة سلطنة عمان بنحو 13.9 درجة.

وأطلقت مصر من خلال وزارة البيئة منظومة متكاملة للمخلفات منذ عام 2018 بهدف زيادة معدلات الجمع والفرز وإعادة التدوير والتوسع في إنشاء مصانع المعالجة و المحطات الوسيطة للفرز.

وكشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن زيادة نسب جمع المخلفات إلى ٦٦٪ ونسب التدوير إلى ٣٥٪ بدعم من القيادة السياسية ونتاج التعاون بين الوزارات المعنية، والتي من المتوقع زيادتها بعد إنشاء مزيد من مصانع التدوير ومنها مصانع التدوير بسوهاج والمنيا والمحلة بتكنولوجيا كورية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتشجيع الاقتصاد الدائري وإشراك القطاع الخاص، تقديم حزمة من الحوافز الخضراء التى تساهم فى دعم المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن التقارير الدولية رصدت ما يقرب من 28 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى 2050، وسيكون نصيب قطاع المخلفات منها العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل.

أعلى إحصائيات إعادة التدوير لعام 2022

كشفت آخر الإحصائيات الدولية عن معدلات اعادة تدوير البلاستيك فى امريكا لتبلغ 9 % فقط من حجم المنتج، وذلك من 40 مليون طن من نفايات البلاستيك المتولدة في الولايات المتحدة خلال 2022 مقارنة بـ 5 الى 6 % في عام 2021.